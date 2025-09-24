حلول أمام هانز فليك لتعويض غياب جافي الطويل عن برشلونة

جاءت إصابة جافي وغيابه الطويل، لتمثل ضربة موجعة في فريق برشلونة، لكنها في الوقت ذاته فتحت الباب أمام تساؤلات حول الكيفية التي سيتعامل بها المدرب هانز فليك مع هذا الغياب المؤثر، سواء في خط الوسط أو مركز صناعة اللعب.

تفاصيل إصابة جافي في الركبة

وقال برشلونة، في بيان رسمي، أمس الثلاثاء: "خضع جافي لجراحة لعلاج إصابة في الغضروف الهلالي للركبة، حيث تم خياطة الغضروف للحفاظ عليه.. ويقدر وقت تعافيه من 4 إلى 5 أشهر".

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الصدمة لا تقتصر على اللاعب الأندلسي وحده، بل طالت اللاعبين والجهاز الفني، خاصة وأن جافي سبق وأن عانى من إصابة مشابهة في نفس الركبة أبعدته 11 شهرا.

ومع ذلك، فإن الجانب الإيجابي يتمثل في امتلاك فليك لوفرة من الخيارات لتعويض اللاعب الشاب.

بدائل أمام هانز فليك لتعويض غياب جافي

هذا الموسم، اعتمد فليك على جافي في مركز الارتكاز المزدوج خلال مباراتين، وهو المركز الذي يضم بالفعل أربعة لاعبين آخرين: الثنائي الأساسي دي يونج وبيدري، إلى جانب خريجي الأكاديمية مارك كاسادو ومارك بيرنال.

وأشارت إلى أنه لو كان المدرب الألماني يخطط للدفع بجافي في مركز صناعة اللعب، وهو الدور الذي شغله كثيرًا الموسم الماضي، فإن البدائل تبدو متاحة أيضًا، حيث يمكن الاعتماد على داني أولمو، وفيرمين لوبيز (الذي سيغيب بدوره 3 أسابيع)، إضافةً إلى الشاب درو الذي عاد أمس للتدريبات بعد غياب أسبوعين.

إلى جانب هذه الأسماء، يستطيع فليك توسيع دائرة الخيارات بشكل مؤقت من خلال الدفع بإريك جارسيا وأندرياس كريستنسن في الوسط، فيما يمكن لرافينيا وفيران توريس شغل مركز صناعة اللعب.

ورغم أن إصابة جافي الطويلة تمنح برشلونة الحق في ضم لاعب جديد من السوق لتعويضه، إلا أن النادي الكتالوني لا يبدو في حاجة ماسة للقيام بصفقة إضافية حاليًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.