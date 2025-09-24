الأربعاء 24 سبتمبر 2025
برشلونة ينقذ مستقبل جافي بقرار قاسٍ بعد إصابة الركبة

أشاد خبير جراحة العظام والطب الرياضي الدكتور جوردي سوروس، بالقرار الطبي الذي اتخذه نادي برشلونة الإسباني بشأن إصابة لاعبه الشاب جافي.

كان نادي برشلونة قد أعلن مساء الثلاثاء عبر بيان رسمي أن جافي سيغيب عن الملاعب بين 4 و5 أشهر بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته اليمنى، وكان ذلك بمثابة صدمة كبيرة للاعب وجماهير بلوجرانا، خاصة أن التقديرات الأولية أشارت إلى أن غيابه لن يتجاوز 5 أسابيع.

وأكد سوروس أن الخيار المتخذ رغم قسوته من حيث مدة الغياب، يعد الأنسب لمستقبل اللاعب ومسيرته الكروية.

تفاصيل إصابة جافي وطريقة علاجه

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أوضح الدكتور سوروس، مدير مركز "سبورت كات"، أن التدخل الجراحي الذي أجراه الفريق الطبي بقيادة الدكتور مونالاو كان صائبا، بعدما تبين أن الخيار الأمثل هو خياطة الغضروف الهلالي بدلا من استئصاله.

وقال: "بما أن جافي يبلغ من العمر 21 عاما فقط، فإن الحفاظ على الغضروف يضمن بقاء ركبته قوية لفترة أطول ويمنحه عمرا رياضيا أطول".

وأضاف سوروس: "الحل البديل كان استئصال الجزء المتضرر من الغضروف، ونتيجته التعافي أسرع بكثير من دون نقاهة طويلة، لكن ذلك يؤثر سلبا على الركبة مستقبلا".

وأكد أن خياطة الغضروف، وهو نسيج ضعيف التروية الدموية، تتطلب فترة أطول من الراحة وإعادة التأهيل، ما يفسر التمديد الكبير في المدة الزمنية المتوقعة لغياب اللاعب.

 

