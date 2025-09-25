تأشيرة الخطيب إلى أمريكا بعد هجوم مدحت شلبي (صورة)

حصلت “فيتو” على تأشيرة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، إلي أمريكا والتي حصل عليها بالفعل قبل منافسات كأس العالم الأخيرة واعتذر عن السفر لظروف خاصة.

وقررت إدارة النادي الأهلي تكليف محمد عثمان، المستشار القانوني للأهلي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الإعلامي مدحت شلبي، بسبب ما جاء على لسانه بشأن محمود الخطيب، رئيس النادي، في برنامجه الذي تبثه قناة « MBC Masr 2»، وتقديم بلاغ للنائب العام، وشكوى عاجلة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وكان الإعلامي مدحت شلبي، أثار الجدل بتصريحات قوية وجهها إلى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، خلال برنامجه "يا مساء الأنوار" المذاع على فضائية mbc مصر2، حيث تناول في حلقة أمس الأربعاء، ملف الانتخابات المقبلة، وصحة رئيس القلعة الحمراء، إلى جانب أسباب غيابه عن بعثة الفريق في الولايات المتحدة.

وقال شلبي: إن الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تكون لصحة الخطيب، مؤكدًا: "إذا كانت حالتك الصحية لا تسمح بخوض الانتخابات المقبلة، فالأسرة والصحة أولى من أي شيء، والأهلي كيان لا يتوقف على الأشخاص."

أزمة التأشيرة.. لا علاقة بالمرض

كما كشف شلبي أن غياب الخطيب عن بعثة الأهلي المتجهة إلى الولايات المتحدة لم يكن بسبب ظروف صحية كما أشيع، وإنما لعدم حصوله على تأشيرة الدخول بعد التقديم عبر الإنترنت، متسائلًا: "لماذا نربط الأمر بالمرض ونصدر للجماهير صورة غير دقيقة؟"

