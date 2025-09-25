الخميس 25 سبتمبر 2025
رياضة

أول تحرك قضائي من الأهلي ضد مدحت شلبي بعد هجومه على الخطيب

مدحت شلبي ومحمود
مدحت شلبي ومحمود الخطيب

قررت إدارة النادي الأهلي تكليف محمد عثمان، المستشار القانوني للأهلي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الإعلامي مدحت شلبي، بسبب ما جاء على لسانه بشأن محمود الخطيب، رئيس النادي، في برنامجه الذي تبثه قناة «MBC Masr 2»، وتقديم بلاغ للنائب العام، وشكوى عاجلة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

 

كان الإعلامي مدحت شلبي، أثار الجدل بتصريحات قوية وجهها إلى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، خلال برنامجه "يا مساء الأنوار" المذاع على فضائية mbc مصر2، حيث تناول في حلقة أمس الأربعاء، ملف الانتخابات المقبلة، وصحة رئيس القلعة الحمراء، إلى جانب أسباب غيابه عن بعثة الفريق في الولايات المتحدة.

قال شلبي: إن الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تكون لصحة الخطيب، مؤكدًا: "إذا كانت حالتك الصحية لا تسمح بخوض الانتخابات المقبلة، فالأسرة والصحة أولى من أي شيء، والأهلي كيان لا يتوقف على الأشخاص".

أزمة التأشيرة.. لا علاقة بالمرض

وأضاف شلبي أن غياب الخطيب عن بعثة الأهلي المتجهة إلى الولايات المتحدة لم يكن بسبب ظروف صحية كما أشيع، وإنما لعدم حصوله على تأشيرة الدخول بعد التقديم عبر الإنترنت، متسائلًا: "لماذا نربط الأمر بالمرض ونصدر للجماهير صورة غير دقيقة؟"

سوابق صحية وقرارات مصيرية

واستعاد الإعلامي الشهير مواقف سابقة ربط فيها الخطيب قراراته بالوضع الصحي، منها اعتذاره في عام 2012 عن الاستمرار في مجلس إدارة النادي بتوصية من الأطباء، مؤكدًا أن هذا النهج يتكرر اليوم في ظل النقاش حول مستقبله الانتخابي.

رسالة مباشرة

وفي ختام حديثه، وجه شلبي رسالة للخطيب قائلًا: "لو قررت تخوض الانتخابات، خليك واضح وصريح، والأهلي أكبر من أي شخص. إذا صحتك لا تسمح، انسحب بكرامة، والتاريخ هيشهد لك".
 

