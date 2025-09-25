مصرع مطور المدن الإسفنجية في تحطم طائرة بالبرازيل

أعلنت الشرطة المحلية فى البرازيل أن المهندس المعمارى الصينى "كونججيان يو" المعروف عالميا بتطويره مفهوم "المدن الإسفنجية"، لقى حتفه فى حادث تحطم طائرة فى البرازيل مع ركاب الطائرة الثلاثة الآخرين.

ضحايا طائرة المهندس المعماري الصيني

وقالت الشرطة البرازيلية - حسبما ذكر راديو "لاك" الاخباري السويسري اليوم الخميس، إنه لم يحدد بعد سبب الحادث، الذي وقع في منطقة ريفية من "بانتانال" وهي أرض رطبة شاسعة جنوب الأمازون في ولاية "ماتو غروسو دو سول، بوسط غرب البلاد.

وأفادت بأن الضحايا الثلاثة الآخرين هم المخرجان البرازيليان "لويس فرناندو فيريس داكونها فيراز" و"روبنز كريسبيم جونيور" مخرجا الأفلام الوثائقية، والطيار ومالك الطائرة.

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يعرب عن حزنه وفزعه

من جانبه، أعرب الرئيس البرازيلي "لويس إيناسيو لولا دا سيلفا" عن "حزنه وفزعه"، بينما قدمت وزارة الخارجية تعازيها للحكومة والشعب الصيني في وفاة المهندس المعماري.

وأوضح مجلس العمارة والتخطيط الحضري (CAU) في بيان له أنه كان مسافرا إلى منطقة بانتانال لتصوير فيلم وثائقي مع المخرجين، مضيفا أن "مفهومه عن "المدن الإسفنجية" تطبق في أكثر من 1000 مشروع في 250 مدينة"، وأشار إلى أن المهندس المعماري "دافع عن الحلول القائمة على الطبيعة لمعالجة الفيضانات الحضرية وآثار أزمة المناخ".

وكان "كونججيان يو" البالغ من العمر 62 عاما، شخصية رائدة في مجال التخطيط الحضري المستدام. ويتضمن مفهوم "المدن الإسفنجية" استبدال الأسطح الحضرية التقليدية بمواد مسامية ومساحات خضراء لامتصاص المياه بشكل أفضل في الأرض ومعالجة مخاطر الفيضانات بشكل أفضل.

مقاطعة تشجيانغ الصينية

وطبق هذا المفهوم في العديد من المدن في الصين، وكذلك في الولايات المتحدة وروسيا.

يذكر أن "كونججيان يو" ولد في قرية صغيرة بمقاطعة تشجيانغ الصينية، وكان أستاذا في جامعة بكين حيث أسس كلية للهندسة المعمارية.

وكان "كونججيان يو" قد وصل إلى البرازيل مطلع شهر سبتمبر الجاري للمشاركة في بينالي "ساو باولو" للفن المعاصر (جنوب شرق).

