تحطم مروحية عسكرية أمريكية قرب قاعدة في واشنطن

أعلن المتحدث باسم قاعدة لويس-ماكورد الأمريكية المشتركة، سكوت كيث لشبكة، أن مروحية عسكرية تحطمت في منطقة ريفية قريبة من القاعدة في ولاية واشنطن.

 تحطم مروحية عسكرية أمريكية  قرب قاعدة في ولاية واشنطن

وقال سكوت كيث: لا تزال هذه الحادثة قيد التحديث، ولا تتوفر تفاصيل إضافية في هذا الوقت، مشيرا إلى أن المروحية تحطمت حوالي الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي.

وكان مكتب مقاطعة ثورستون قد ذكر في وقت سابق أن المناوبين كانوا يستجيبون أثناء الليل لبلاغات عن احتمال تحطم مروحية قرب قاعدة لويس-ماكورد المشتركة في ولاية واشنطن.

ونشر المكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد تم إبلاغنا بأن الجيش فقد الاتصال بمروحية في المنطقة، ونحن نعمل عن كثب مع قاعدة لويس-ماكورد المشتركة لتوفير أي موارد لازمة للمساعدة".

