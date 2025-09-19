الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجيش الأمريكي يحقق في تحطم مروحية من طراز بلاك هوك خلال مهمة تدريبية

فتح الجيش الأمريكي التحقيق في واقعة تحطم مروحية من طراز (MH-60 Black Hawk) قرب قاعدة لويس-ماكورد المشتركة بولاية واشنطن.

أعلن الجيش الأمريكي أن أربعة جنود كانوا على متن مروحية من طراز (MH-60 Black Hawk) تحطمت قرب قاعدة لويس-ماكورد المشتركة بولاية واشنطن، دون أن يكشف عن حالتهم الصحية.

وقال مسؤول عسكري إن المروحية كانت في مهمة تدريبية روتينية عندما سقطت حوالي الساعة التاسعة من مساء الأربعاء، موضحا أن الجنود ينتمون إلى فوج الطيران للعمليات الخاصة رقم 160 المحمول جوا.

وأكد الجيش أن التحقيقات جارية لمعرفة سبب الحادث، مشيرا إلى أن "الوضع لا يزال نشطا وقيد المتابعة".

وقد أدى التحطم إلى اندلاع حريق غابات صغير امتد إلى مساحة فدان واحد بحلول صباح الخميس، بحسب وزارة الموارد الطبيعية في واشنطن.

وقالت المتحدثة باسم الجيش، روث كاسترو، لوكالة "أسوشيتد برس" إن ما يجري "مهمة بحث حاليا" بمشاركة "أكثر المختصين احترافية ومهارة"، مؤكدة أن الجيش يتعاون بشكل كامل مع أجهزة إنفاذ القانون.

وتقع القاعدة العسكرية على بعد نحو 10 أميال جنوب مدينة تاكوما، وتخضع لإدارة قيادة القاعدة المشتركة للجيش الأمريكي.

ونشرت شرطة مقاطعة ثورستون، ومقرها أولمبيا، بيانا أوضحت فيه أنها أرسلت دوريات بعد تلقي بلاغات عن تحطم مروحية محتمل في منطقة بحيرة ساميت غرب أولمبيا. وذكرت الشرطة أن "الجيش فقد الاتصال بمروحية في المنطقة"، مشيرة إلى أنها تعمل مع القاعدة لمتابعة التفاصيل.

وقال شريف مقاطعة ثورستون، ديريك ساندرز، إن عناصره تمكنوا من تحديد موقع التحطم "لكنهم لم يستطيعوا مواصلة عمليات الإنقاذ بسبب اندلاع النيران في الموقع".

وأكد أن مروحية King County Guardian 1 ووحدات إنقاذ خاصة استجابت للحادث، فيما أوضح توماس كايل-ميلوارد، مدير الاتصالات المعني بحرائق الغابات في وزارة الموارد الطبيعية، أن موظفي الوزارة يعملون بالتنسيق مع الجيش ووكالات أخرى، إلى جانب فرق الإطفاء المحلية، من أجل السيطرة على الحريق الناتج عن التحطم.

