يضم 18 محلا، محافظ الدقهلية يوجه بسرعة تسكين البائعين بالسوق الحضاري في الضهرية

جولة محافظ الدقهلية
جولة محافظ الدقهلية في قريتين بشربين، فيتو

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، زيارة تفقدية إلى قريتي الضهرية ودنجواي بمركز شربين، لمتابعة الحالة العامة للشوارع ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

سرعة تسكين السوق الحضاري الجديد بقرية الضهرية 

وشدد محافظ الدقهلية على سرعة تسكين السوق الحضاري الجديد بقرية الضهرية في شربين ونقل التجار إليه، وتمهيد وتسوية الطريق المؤدي إلى السوق ليناسب سيارات نقل البضائع، ورفع كافة الإشغالات بالشارع لتيسير حركة المرور أمام المواطنين والمركبات بالطريق أمام وكالات بيع الخضروات.

كما كلف بزيادة عدد صناديق القمامة بالشارع وإعادة توزيعها لتشمل جميع المناطق، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري وتوفير بيئة صحية ملائمة للتجار والمترددين على السوق، والحفاظ على مستوى النظافة اللائق.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين والتجار، واستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أن التواصل المباشر هو السبيل الأمثل للتعرف على احتياجاتهم والعمل على تلبيتها في أسرع وقت، وأوضح أن السوق نموذجًا للانضباط وتجميع المنتجات في مكان محدد للتيسير على المواطنين في شراء متطلباتهم اليومية والتيسير كذلك على التجار لعرض منتجاتهم، مؤكدا ضرورة الالتزام بالأسعار المقررة للسلع المعروضة، وحمايةً حقوق المواطنين وضمانًا لتوافر احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

الجدير بالذكر أن السوق الحضاري بقرية الضهرية يضم 18 محلًا تجاريًا على مساحة إجمالية تبلغ 1560 مترًا مربعًا، ويعد أحد أهم المشروعات الخدمية "حياة كريمة" التي تخدم أبناء القرية والمناطق المجاورة.

