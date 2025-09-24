وكيل مديرية تعليم الدقهلية يتحاور مع الطلاب عن البكالوريا (صور)

تفقد بسيوني محمد بسيوني، وكيل مديرية تعليم الدقهلية، يرافقه ياسر محمود، رئيس الإدارة المركزية للأمن بالوزارة، مدارس إدارة السنبلاوين التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والمهندس محمد الرشيدي مدير مديرية تعليم الدقهلية.

شملت المدارس التي تفقدها وكيل المديرية كل من: أحمد لطفي السيد الثانوية بنين ، والسنبلاوين الثانوية بنات، والسنبلاوين الإعدادية بنين، والبستان الإبتدائية، وكان في استقبالهم محمد إبراهيم مدير إدارة السنبلاوين التعليمية.

وخلال الزيارة تابع وكيل المديرية الفصول الدراسية والمعامل وحجرات الأنشطة، حيث أشاد الضيوف الكرام بما لمسوه من حسن استقبال الطلاب وتهيئة الأجواء التربوية المناسبة مؤكدين على ضرورة الالتزام بجميع القوانين والقرارات الوزارية.

نظام البكالوريا ومزاياه والجوانب الإيجابية فيه

تحاور وكيل مديرية تعليم الدقهلية مع الطلاب في أجواء أبوية يسودها الود حول نظام البكالوريا ومزاياه والجوانب الإيجابية فيه وما يتيحه من فرص عديدة للطالب، وتمت الإجابة عن العديد من الأسئلة والاستفسارات التي تجول بخاطر الطلاب حول نظام البكالوريا المصرية.

وفي ختام الجولة أثنى بسيوني وعبد الحكم على ما لمسوه من نظافة ونظام والتزام وانضباط الطلاب وهيئة التدريس والعاملين، وتمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد وعامًا دراسيًا سعيدًا موفقًا.

