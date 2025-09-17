سكرتير عام محافظة الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بشربين وطلخا

قام اللواء عماد الدكروري، السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية، بمتابعة معدل تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 27 لإزالة التعديات.

كما تفقد المركز التكنولوجي بمدينتي شربين وطلخا، لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة التعامل مع طلباتهم وشكواهم، وإنجاز ملفات التصالح وتقنين أوضاع أملاك الدولة.

السكرتير المساعد يتفقد المركز التكنولوجي بمدينتي شربين وطلخا

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالمتابعة المستمرة لمعدل تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 27 لإزالة مخالفات البناء، والمرور على المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

استمرار العمل الجاد لتلبية احتياجات المواطنين

وأكد السكرتير العام المساعد للمحافظة، أن تعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالمتابعة الميدانية للخدمات، تأتي في إطار الحرص على تحسين جودة الأداء وضمان كفاءة الاستجابة لاحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أهمية استمرار العمل الجاد لتلبية احتياجات المواطنين.

