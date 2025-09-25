قمة السبت، حدث تاريخي يظهر في ديربي مدريد لأول مرة

سلطت تقارير صحفية الضوء على حدث تاريخي يظهر في ديربي مدريد المرتقب بين أتلتيكو وريال مدريد، مساء السبت المقبل يخص التحكيم الإسباني.

وقررت اللجنة الفنية للحكام بالليجا كسر "قاعدة إقليمية" لأول مرة في غرفة الـVAR.

وتمنع تلك القاعدة تعيين حكام من نفس الإقليم لإدارة مباريات لأندية منطقتهم.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، سيكون الحكم الدولي خيسوس خيل مانزانو ألبيرولا روخاس هو المسئول عن إدارة اللقاء من داخل المستطيل الأخضر، بينما سيتولى كل من ديل سيرو جراندي كحكم VAR، وبيزارو جوميز مساعده، مهمة المراقبة عبر الفيديو، في سابقة تاريخية تشهد لأول مرة وجود حكام من مدريد لتولي هذه الأدوار في مباراة طرفاها أتلتيكو وريال.



اللجنة الجديدة تسعى إلى تدشين عهد قائم على الجدارة والحالة الفنية للحكام، بعيدًا عن قيود الماضي، فديل سيرو جراندي وبيزارو جوميز يُعدان من نخبة حكام تقنية الفيديو، وسبق أن تدخلا مرة واحدة فقط منذ بداية الموسم، بقرارات صائبة وموثقة في تقارير اللجنة.

كما أن ديل سيرو يمتلك خبرة دولية واسعة في هذا المجال، بعدما كُلف مؤخرًا بمهمة الـVAR في مباراة قمة بين بايرن ميونخ وتشيلسي.

أما على أرضية الملعب، فاختارت اللجنة الحكم ألبيرولا روخاس، الذي يُنظر إليه حاليًا كأفضل حكم إسباني.

صاحب الـ9 مواسم في النخبة الدولية يتميز بشخصيته الحوارية وقدرته على إدارة المباريات الكبرى، وهو ليس غريبًا عن أجواء الديربي، إذ سبق له إدارة مواجهتين سابقتين بين الغريمين، انتهت الأولى بفوز أتلتيكو (3-1) في الدوري، والثانية بفوز ريال مدريد (5-3) في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

