رياضة

أتلتيكو مدريد بـ10 لاعبين يتعادل مع ريال مايوركا 1/1 في الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد، فيتو
أتلتيكو مدريد، فيتو

انتهت مباراة ريال مايوركا ضد أتلتيكو مدريد بنتيجة التعادل الإيجابي 1/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات بطولة الدوري الإسباني - الليجا.

سجل كونور جالاجير هدف أتلتيكو مدريد في شباك مايوركا في الدقيقة 79، وتعادل فيدات موريكي لفريق مايوركا في الدقيقة 85.

وتعرض ألكسندر سورلوث مهاجم الفريق المدريدي للطرد في الدقيقة 72.

فوز فالنسيا على أتلتيك بيلباو

حقق فريق فالنسيا الفوز على أتلتيك بيلباو 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

أحرز ثنائية فالنسيا كل من؛ بابتيست سانتاماريا ( بالدقيقة 73)، هوجو دورو ( بالدقيقة 90'+3').

وبهذه النتيجة رفع فالنسيا رصيده للنقطة السابعة في المركز العاشر فيما توقف رصيد بيلباو عند النقطة التاسعة في المركز السابع.

وكان فالنسيا تلقى خسارة ثقيلة أمام برشلونة بنتيجة 6-0، على أرضية ملعب "يوهان كرويف"، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإسباني "الليجا" للموسم الجاري.

