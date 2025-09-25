ترتكب أفعالا شنيعة تقشعر لها الضمائر، ملك إسبانيا يطالب إسرائيل بوقف المجازر في غزة

وجه ملك إسبانيا، فيليبي السادس، انتقادات غير مسبوقة للحكومة الإسرائيلية، داعيًا إياها إلى "وقف المجزرة" في قطاع غزة، وواصفًا ما يحدث بأنه "أفعال شنيعة تقشعر لها الضمائر وتخجل منها الإنسانية جمعاء"، وفقا لصحيفة الباييس الإسبانية.

الصراع في الشرق الأوسط والهجرة

ويأتي هذا الخطاب بعد يوم واحد فقط من كلمة مثيرة للجدل ألقاها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام نفس الهيئة، حيث اتخذ مواقف مناقضة تمامًا لتلك التي عبر عنها العاهل الإسبانى، خصوصا فيما يتعلق بالصراع في الشرق الأوسط والهجرة.

وخلال كلمته التي استغرقت نحو 20 دقيقة، قال ملك إسبانيا "لا يمكننا أن نصمت أو نغض الطرف أمام الدمار، والقصف الذي طال المستشفيات والمدارس وملاجئ المدنيين، وأمام مقتل هذا العدد الكبير من المدنيين، أو المجاعة والتهجير القسري لمئات الآلاف من الأشخاص... إلى أين؟".

أفعال شنيعة تتنافى تمامًا مع كل ما تمثله الأمم المتحدة

وأضاف "تلك أفعال شنيعة تتنافى تمامًا مع كل ما تمثله الأمم المتحدة، إنها تقشعر لها الضمائر وتخجل منها الأسرة الدولية كلها"، ورغم أن الحكومة الإسبانية استخدمت مؤخرًا مصطلح "إبادة جماعية" لوصف الوضع في غزة، إلا أن الملك تجنب هذا التعبير في خطابه، وهو قرار اتخذته الأسرة المالكة بالتنسيق مع الحكومة.

وأعرب الملك عن دعمه لاعتراف المجتمع الدولي بدولة فلسطين، قائلًا "يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته لتحقيق حل الدولتين بأسرع ما يمكن، وإن الاعتراف المتزايد بدولة فلسطين، والذي انضمت إليه إسبانيا في مايو الماضي، يجب أن يسهم في إحلال سلام عادل ودائم، على أساس قرارات الأمم المتحدة والاعتراف المتبادل بين دولة إسرائيل ودولة فلسطين".

