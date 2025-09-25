الخميس 25 سبتمبر 2025
اقتصاد

البورصة السعودية على أعتاب أكبر مكاسب أسبوعية منذ 2020

بورصة السعودية
بورصة السعودية

تتحرك سوق الأسهم السعودية صوب تسجيل أعلى وتيرة صعود أسبوعية منذ أكثر من ست سنوات، مع اتجاه مؤشرها الرئيسي للارتفاع بأكثر من 8%، مدفوعا بتفاؤل المستثمرين بشأن قرار رفع حدود ملكية الأجانب في الشركات المدرجة.

ارتفاع سوق الأسهم السعودية

افتتح المؤشر "تاسي" تداولات اليوم على ارتفاع بأكثر من 2%، ليواصل مكاسبه لسبع جلسات متتالية متجاوزًا حاجز 11,660 نقطة، مدعومًا بقفزة هي الأعلى في خمس سنوات في جلسة أمس الأربعاء، رفعت القيمة السوقية للأسهم السعودية بأكثر من 50 مليار دولار، بفضل أنباء عن احتمال تدفق استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار حال إقرار رفع سقف الملكية الأجنبية في الشركات، ويتجه تاسي بذلك إلى الصعود للأسبوع الثاني على التوالي أيضا.

مؤشرها قفز 5.1%، البورصة السعودية تحلق بأكبر مكاسب يومية منذ 2020

البورصة السعودية تقفز بأعلى وتيرة منذ 5 سنوات وسط ترقب تدفقات بـ10 مليارات دولار

وعلى الصعيد الاقتصادي الأوسع، عاد الفائض التجاري السعودي للنمو في يوليو للمرة الأولى منذ نحو ثلاثة أعوام، مدفوعا بزيادة الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير لمستويات قياسية، إلى جانب تراجع الواردات، فيما انخفضت الصادرات النفطية بشكل طفيف.

