مؤشرها قفز 5.1%، البورصة السعودية تحلق بأكبر مكاسب يومية منذ 2020

قفز مؤشر السوق السعودي، اليوم الأربعاء، بأكبر وتيرة منذ مارس 2020، بدعم من التفاؤل بشأن تخفيف قيود ملكية الأجانب في السوق السعودية، بينما غلب الهبوط على أداء باقي أسواق الخليج.

وتستعد السعودية للسماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص تتجاوز 49% في الشركات المدرجة، في تحول جذري يهدف إلى إنعاش البورصة، وجذب تدفقات رأسمالية جديدة، وفق وكالة «بلومبرج».

ارتفاع مؤشر السوق السعودي

وارتفع المؤشر السعودي 5.1% عند مستوى 11426 نقطة، مسجلا أكبر وتيرة صعود يومية منذ شهر مارس من العام 2020 بقيادة أسهم البنوك خاصة سهم «الراجحي» الذي قفز 10%، فيما ارتفع سهم «أرامكو» بنحو 0.4%.


مؤشر بورصات الإمارات وقطر 

في الإمارات، انخفض مؤشر سوق دبي المالي 1.5% عند مستوى 5872 نقطة مع هبوط سهم «إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي» 2.5% و1.6% على التوالي، في حين انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.3% عند مستوى 9978 نقاط، أما في قطر، فقد انخفض مؤشر البورصة 0.9%، وأغلق عند مستوى 11078 نقطة مع سيولة بقيمة 572 مليون ريال.

بورصة السعودية تواصل صعودها بمستهل جلسات الأسبوع

انخفاض بورصة السعودية للجلسة الرابعة مع استمرار الضغوط البيعية


في المقابل، هبط مؤشر بورصة الكويت 0.9 عند مستوى 9424 نقطة بتداولات قيمتها 130.6 مليون دينار، أما في بورصة مصر، فقد قفز مؤشر البورصة 1.8% قرب حاجز 36000 نقطة، مع ارتفاع سعر الدولار في البنوك المحلية.

