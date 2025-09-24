10 مليارات دولار تدفقات مرتقبة للأسهم السعودية مع رفع سقف ملكية الأجانب

تتجه سوق الأسهم السعودية لاستقطاب تدفقات استثمارية بقيمة 10.6 مليار دولار على الأرجح، إذا رفعت السعودية سقف الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة إلى 100% من 49%، بحسب بنك الاستثمار العالمي "جيه بي مورجان".

خطوة دراماتيكية لدعم سوق الأسهم

تستعد المملكة لاتخاذ خطوة دراماتيكية لدعم سوق الأسهم، عبر السماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أغلبية في الشركات المحلية، في تحول جذري عن السياسات التنظيمية المعمول بها منذ سنوات، بحسب ما نقلته "بلومبرج".

عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن، عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية، كشف أن الهيئة تقترب من إقرار تعديل رئيسي يرفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة، والذي يبلغ حاليًا 49%. مضيفا في مقابلة مع "بلومبرغ" أُجريت مؤخرًا: أعتقد أننا شبه جاهزين، متوقعا دخول القرار حيز التنفيذ قبل نهاية العام.

"مصرف الراجحي" أكبر مستفيد

كتب بانكاج جوبتا المحلل لدى "جيه بي مورجان" في تقرير: إن "مصرف الراجحي"، ثاني أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول، سيكون أكبر مستفيد من التغييرات التنظيمية باستقطاب استثمارات محتملة بقرابة 6 مليارات دولار، كما أن "البنك الأهلي السعودي"، و"مصرف الإنماء"، سيأتيان بعده من حيث جاذبيتهما للاستثمارات، وفق "بلومبرج".

من جانبه، أفاد بنك الاستثمار المصري "إي إف جي هيرميس" أن الأسهم السعودية ستستقطب استثمارات خاملة بنحو 10 مليارات دولار إذا تم إقرار زيادة حد الملكية الأجنبية، بحسب ما نقلته "بلومبرج" عن أحمد الدفراوي رئيس قسم البيانات وأبحاث المؤشرات لدى البنك في تقرير.

زيادة وزن السعودية في مؤشرات عالمية

السماح بتجاوز ملكية الأجانب لنسبة 50% من أسهم الشركات المدرجة يشكل سابقة تنظيمية، ويمهد الطريق لزيادة الوزن النسبي للأسهم السعودية ضمن مؤشرات "إم إس سي آي" (MSCI)، بما قد يجذب تدفقات كبيرة من رؤوس الأموال، سواء من الصناديق النشطة أو الخاملة. إذ تقوم "إم إس سي آي" بخفض أوزان الشركات التي تفرض قيودًا على الملكية الأجنبية عند احتساب مؤشراتها.

من شأن رفع سقف الملكية الأجنبية أن يزيد وزن السعودية في مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة إلى 3.95% من 3.13% بحسب "جوبتا" من "جيه بي مورجان".

تأتي هذه الخطوة في وقت تحاول فيه السعودية تنشيط سوق الأسهم التي شهدت تراجعًا لافتًا هذا العام، نتيجة الضغوط الجيوسياسية، واستقرار أسعار النفط، وتباطؤ وتيرة الإنفاق العام.

