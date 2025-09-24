الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البورصة السعودية تقفز بأعلى وتيرة منذ 5 سنوات وسط ترقب تدفقات بـ10 مليارات دولار

سوق الأسهم
سوق الأسهم

قفزت سوق الأسهم السعودية في مستهل تداولات اليوم الأربعاء، بفضل أنباء إيجابية عن احتمال تدفق استثمارات بنحو 10 مليارات دولار على السوق، حال رفع المملكة سقف الملكية الأجنبية بالشركات المدرجة المنتظر قريبًا.  

ارتفاع سوق الأسهم السعودية

صعد المؤشر تاسي الرئيسي في تداولات ثالث جلسات الأسبوع 5% ليسجل أفضل وتيرة يومية منذ 10 مارس 2020 أي منذ جائحة كورونا، ليواصل بذلك سلسلة مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي، فيما صعدت معظم أسهم البنوك بالحد الأقصى، ومنها "مصرف الراجحي" و"البنك الأهلي"، ليشكل القطاع المصرفي الداعم الأكبر للسوق.

 كما صعدت قيم التداول على نحو كبير وبشكل استثنائي وتجاوزت 3 مليارات ريال في السوق الرئيسية، ويتداول بذلك المؤشر عند أعلى مستوى منذ 20 مايو الماضي.

10 مليارات دولار تدفقات مرتقبة للأسهم السعودية مع رفع سقف ملكية الأجانب

ارتفاع أسواق الأسهم الخليجية وسط ترقب لاجتماع الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

رفع سقف ملكية الأجانب في الشركات

عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن، عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية، كشف، أن الهيئة تقترب من إقرار تعديل رئيسي يرفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة، والذي يبلغ حاليًا 49%.

 وأضاف عبدالمحسن بن حسن، في مقابلة مع "بلومبرج": "أعتقد أننا شبه جاهزين، متوقعا دخول القرار حيز التنفيذ قبل نهاية العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسهم السعودية سوق الاسهم السعودية سقف الملكية الأجنبية المؤشر تاسي الرئيسي القطاع المصرفي

مواد متعلقة

10 مليارات دولار تدفقات مرتقبة للأسهم السعودية مع رفع سقف ملكية الأجانب

بورصة السعودية تواصل صعودها بمستهل جلسات الأسبوع

السيسي يتابع مستجدات تعزيز أداء القطاع المصرفي وجهود زيادة الحصيلة الدولارية

الأكثر قراءة

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية، تفاصيل إنشاء جامعة شرق العاصمة بالهايكستب

أخبار مصر: ضبط طالبة بطلة فيديو "مش هاممني حد"، عضو الأهلي يعتذر عن بوست تهنئة بيراميدز، واقعة سلم الكهرباء تهز البيت الأبيض

أول تعليق من حماس على حظر توريد إسبانيا الأسلحة بشكل كامل إلى الاحتلال

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط (فيديو)

بعد تصريحات ترامب، وزارة الصحة تحسم الجدل حول خطورة الباراسيتامول أثناء الحمل

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 5 أصناف رئيسية والطماطم تواصل قفزاتها

يضم 20 ألف جندي من بلاده، الرئيس الكولومبي يدعو لتشكيل جيش دولي لتحرير فلسطين

كوريا الجنوبية: نعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في هذا التوقيت

خدمات

المزيد

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم

بعد الارتفاع التاريخي، إليك آخر تحركات سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الدولار بالبنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحكام ميراث التوائم الملتصقة، الإفتاء توضح الحالات

تفسير رؤية شرب الشاي في المنام وعلاقتها بالسعادة والفرح الأيام المقبلة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 24 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads