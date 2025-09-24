البورصة السعودية تقفز بأعلى وتيرة منذ 5 سنوات وسط ترقب تدفقات بـ10 مليارات دولار

قفزت سوق الأسهم السعودية في مستهل تداولات اليوم الأربعاء، بفضل أنباء إيجابية عن احتمال تدفق استثمارات بنحو 10 مليارات دولار على السوق، حال رفع المملكة سقف الملكية الأجنبية بالشركات المدرجة المنتظر قريبًا.

ارتفاع سوق الأسهم السعودية

صعد المؤشر تاسي الرئيسي في تداولات ثالث جلسات الأسبوع 5% ليسجل أفضل وتيرة يومية منذ 10 مارس 2020 أي منذ جائحة كورونا، ليواصل بذلك سلسلة مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي، فيما صعدت معظم أسهم البنوك بالحد الأقصى، ومنها "مصرف الراجحي" و"البنك الأهلي"، ليشكل القطاع المصرفي الداعم الأكبر للسوق.

كما صعدت قيم التداول على نحو كبير وبشكل استثنائي وتجاوزت 3 مليارات ريال في السوق الرئيسية، ويتداول بذلك المؤشر عند أعلى مستوى منذ 20 مايو الماضي.

رفع سقف ملكية الأجانب في الشركات

عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن، عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية، كشف، أن الهيئة تقترب من إقرار تعديل رئيسي يرفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة، والذي يبلغ حاليًا 49%.

وأضاف عبدالمحسن بن حسن، في مقابلة مع "بلومبرج": "أعتقد أننا شبه جاهزين، متوقعا دخول القرار حيز التنفيذ قبل نهاية العام.

