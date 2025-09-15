الإثنين 15 سبتمبر 2025
خارج الحدود

ملك الأردن: الرد على استهداف إسرائيل لقطر يجب أن يكون واضحًا وحاسمًا

العاهل الأردني
العاهل الأردني

 قال ملك الأردن عبد الله الثاني، في كلمته خلال المشاركة في القمة العربية الإسلامية بالدوحة اليوم الإثنين، إن إسرائيل تمادت في أفعالها بالضفة الغربية على نحو يقوض التوصل إلى حل الدولتين.  

ملك الأردن: يجب أن يكون ردنا على الاعتداء على قطر واضحا وحاسما 

 وأضاف ملك الأردن في كلمته:" إن أمن قطر هو أمننا واستقرارها استقرارنا ونؤكد دعمنا المطلق لها ويجب أن يكون ردنا على الاعتداء على قطر واضحا وحاسما".

وتابع: “العدوان على قطر يثبت أن التهديد الإسرائيلي ليس له حدود، ولا بد أن تخرج قمتنا بقرارات عملية لمواجهة هذا الخطر ووقف حرب غزة ومنع تهجير الشعب الفلسطيني”.

