11 دولة تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية بالجمعية العامة للأمم المتحدة

أعلنت نحو 11 دولة حول العالم حتى الآن عزمها الاعتراف بدولة فلسطين اليوم الأحد وغدا الاثنين، بالتزامن مع عقد الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ينتظر أن يشارك فيها عدد من قادة العالم خلال المناقشة العامة رفيعة المستوى.

ومن المقرر أن يتحدث ممثلون عن جميع الدول الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى وفدين بصفة مراقبين.

وأكدت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، أن مؤتمر حل الدولتين في نيويورك قد يُسهم في زيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية بشأن الحرب على غزة.

العديد من الدول ستعبر عن رفضها للانتهاكات المتكررة للقانون الدولي

وبحسب تصريحات صحفية، فإن العديد من الدول ستعبر خلال المؤتمر عن رفضها للانتهاكات المتكررة للقانون الدولي، مثل منع الحكومة الإسرائيلية دخول بضائع إغاثة أو مساعدات إنسانية إلى غزة، أو الهجمات المستمرة على مناطق مدنية.

وأكدت بيربوك أنه حال واصل المجتمع الدولي جهوده بشكل منسق ومارس المزيد من الضغط، فمن الممكن تحقيق تقدم ملموس.

ومن أصل 193 دولة عضوًا في المنظمة الدولية، تعترف 149 دولة على الأقل بدولة فلسطين التي أعلنها الرئيس الراحل ياسر عرفات في الجزائر عام 1988.

وبين 28 و30 يوليو الماضي، عقد في نيويورك "مؤتمر حل الدولتين" برئاسة السعودية وفرنسا، وبمشاركة رفيعة المستوى وحضور فلسطين وغياب أميركي، لدعم مسار الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.

وأشارت بيربوك إلى أنها انطلاقًا من منصبها الجديد في الأمم المتحدة تمثل موقف غالبية الدول الأعضاء، مؤكدة أن موقفها في ما يتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية لم يتغير عما كان عليه خلال فترة توليها حقيبة الخارجية الألمانية، وقالت: "حل الدولتين يعني أن إسرائيل لا يمكن أن تنعم بالأمن إلا إذا تمتع الفلسطينيون بالأمن أيضًا، وفي المقابل لا يمكن للفلسطينيين الحصول على دولتهم المستقلة إلا إذا ضُمن وجود إسرائيل".

قائمة الدول التي أعلنت استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية

فيما يلي قائمة الدول التي أعلنت استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية، في خطوة تعكس تنامي الدعم الدولي لحقوق الفلسطينيين وجهود إقامة دولتهم المستقلة.

فرنسا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الجمعة في منشور على منصة "إكس"، أنه أبلغ نظيره الفلسطيني محمود عباس، خلال اتصال هاتفي، عزمه الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد غد الاثنين. وفي 24 يوليو الماضي، قال ماكرون، في رده على رسالة أرسلها له عباس: "يشرفني في هذا الإطار، ونظرًا للالتزامات التي قطعتموها، أؤكد لكم أن فرنسا ستعترف اعترافًا كاملًا بدولة فلسطين عند ذهابي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر المقبل"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".



بريطانيا

وفي 29 يوليو الماضي، قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر، ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جوهرية لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة.

وطالب ستارمر، في بيان صدر عن الحكومة البريطانية آنذاك، بوقف فوري لإطلاق النار لإنهاء المذبحة في قطاع غزة، وبالسماح للأمم المتحدة بإرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستمر لمنع المجاعة.

وما زالت إسرائيل تواصل الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ نحو عامين وتمنع دخول المساعدات إلا ما ندر.



كندا

وفي 31 يوليو الماضي، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية بتلقي الرئيس الفلسطيني اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أبلغه فيه "بأن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر، مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة". وأكد كارني في حينه أن كندا "ستواصل العمل مع فرنسا وبريطانيا والشركاء في المجتمع الدولي لتحقيق السلام وفق القانون الدولي لتنفيذ حل الدولتين".



أستراليا- نيوزلندا

كذلك أعلنت أستراليا ونيوزيلندا، في 11 أغسطس الماضي، أنهما ستعترفان رسميًا بدولة فلسطين خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن بلاده "ستعترف بالدولة الفلسطينية خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر للمساهمة في الزخم الدولي نحو حل الدولتين ووقف إطلاق النار في غزة".

كما أعلن وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز أن "حكومة رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون ستتخذ قرارًا رسميًا في سبتمبر، وستطرح نهجها خلال أسبوع قادة الأمم المتحدة"، بحسب "وفا".



بلجيكا

وفي 2 سبتمبر الجاري، قال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو إن بلاده "ستعترف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وقال بريفو في منشور على منصة شركة "إكس" إن بلجيكا "ستنضم إلى الموقعين على إعلان نيويورك، ما يمهد الطريق لحل الدولتين أو دولة فلسطينية تتعايش في سلام جنبًا إلى جنب مع إسرائيل".



البرتغال

وأمس السبت، أعلنت وزارة الخارجية البرتغالية أن لشبونة "ستعترف رسميًا بدولة فلسطين، اليوم الأحد، وذلك قبيل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة".



سان مارينو

وفي 30 أغسطس الماضي، أعلن وزير خارجية سان مارينو لوكا بيكاري "عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، خلال مؤتمر السلام لحل الدولتين المقرر عقده في نيويورك".

وشدد بيكاري على "أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك فتح سفارة لسان مارينو في فلسطين في المستقبل القريب"، وفق ما نقلت عنه "وفا ".



أندورا

كذلك أعلنت فرنسا أن أندورا من بين الدول التي ستعترف بدولة فلسطين، وفق إعلان سابق للرئيس الفرنسي.



مالطا

ويوم الجمعة، سلّم وكيل وزارة الخارجية المالطية سفير فلسطين لدى بلاده فادي حنانيا رسالةً من رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا، موجهة للرئيس الفلسطيني "يؤكد فيها أن بلاده ستعترف رسميًا بالدولة الفلسطينية خلال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة"، بحسب "وفا ".



لوكسمبورج

والجمعة أيضًا، تلقّى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء لوكسمبورج لوك فجدن، أكد خلاله "نية بلاده الإعلان عن اعترافها بدولة فلسطين خلال أعمال مؤتمر نيويورك لحل الدولتين، الذي يعقد الاثنين، وفق بيان من مكتب مصطفى.

