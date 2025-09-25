الخميس 25 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

خافيير باردم ومارك روفالو منتجون مُنفذون للفيلم الأردني "اللي باقي منك"

خافيير باردم ومارك
خافيير باردم ومارك روفالو، فيتو

كشفت تقارير صحفية، عن انضمام كل من الممثلين خافيير باردم، ومارك روفالو، كمنتجين مُنفذين للفيلم الأردني “اللي باقي منك”.

تفاصيل فيلم “اللي باقي منك”

فيلم “اللي باقي منك”، من إخراج شرين دعيبس، ومدعوم من مؤسسة البحر الأحمر.

وتدور أحداث الفيلم الأردني، حول مراهق فلسطيني يجد نفسه وسط الاحتجاجات في الضفة الغربية، ويسرد قصة عائلته منذ النكبة.

ومن المقرر أن يمثل فيلم “اللي باقي منك” دولة الأردن في حفل الأوسكار القادم.

الأوسكار يعلن تطبيق قاعدة جديدة لإيجاز التصويت في الجولة النهائية

في سياق متصل، أعلنت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة، تطبيقها لـ قاعدة جديدة، في النسخة  الـ98، لحفل الأوسكار.

وتُلزم القاعدة الجديدة، أن يشاهد الأعضاء جميع الأفلام المرشحة، في كل فئة، ليكونوا مؤهلين للتصويت، في الجولة النهائية لجوائز الأوسكار.

وأعلنت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة، بالولايات المتحدة الأمريكية، موعد إقامة النسخة الـ98 من حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وحددت أكاديمية الفنون تاريخ، 15 مارس 2026، موعدًا لحفل الأوسكار، على أن يتم إعلان أسماء المرشحين للفوز بجوائز الأوسكار في 22 يناير 2026.

 كونان أوبراين يقدم حفل جوائز الأوسكار الـ98

وأعلنت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة، عن اختيارها كونان أوبراين، للعودة مرة أخري، وتقديم حفل جوائز الأوسكار القادم بنسخته الـ98، والمقرر إقامته بتاريخ 15 مارس 2026.

أول تعليق من كونان أوبراين بعد اختياره لتقديم حفل جوائز الأوسكار الـ98

وفي أول تعليق للمذيع الساخر، كونان أوبراين، على اختياره لتقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار المقبل، سخر كونان، من خطاب الممثل أدريان برودي الطويل، الذي حطم الرقم القياسي في حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وقال كونان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل “إكس”، “السبب الوحيد لاستضافة حفل الأوسكار العام المقبل، هو رغبتي في سماع أدريان برودي يُنهي خطابه”.

