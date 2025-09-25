الحماية المدنية تسيطر على حريق مزرعة دواجن في أكتوبر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق اندلع داخل مزرعة دواجن بمدينة 6 أكتوبر، دون وقوع إصابات بشرية.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا باندلاع حريق في مزرعة دواجن بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث جرى الدفع بسيارات إطفاء تمكنت من محاصرة النيران وإخمادها.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

