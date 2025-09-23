الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في الهرم

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق نشب داخل  شقة سكنية بمنطقة الهرم دون وقوع أي إصابات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

