سيطرت أجهزة الإطفاء والدفاع المدنى على حريق نشب بشقة سكنية فى مدينة طوخ بالقليوبية دون خسائر فى الأرواح، حيث تبين أن الحريق بدأ فى حجرة الأطفال وامتد إلى باقى الشقة وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

السيطرة علي حريق بشقة سكنية فى مدينة طوخ



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد وقوع حريق فى شقة سكنية بمدينة طوخ، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الشقق المجاورة.



وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق شب فى حجرة أطفال بشقة بالطابق الثامن فى عقار مكون من 11 دورا، ولم تقع أى خسائر فى الأرواح وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

