الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

السيطرة علي حريق بشقة سكنية فى مدينة طوخ

السيطرة علي حريق
السيطرة علي حريق بشقة في طوخ، فيتو

سيطرت أجهزة الإطفاء والدفاع المدنى على حريق نشب بشقة سكنية فى مدينة طوخ بالقليوبية دون خسائر فى الأرواح، حيث تبين أن الحريق بدأ فى حجرة الأطفال وامتد إلى باقى الشقة وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية توضح أسباب نقل تمثال محمد علي من ميدان المؤسسة

تعليم القليوبية: استبعاد مدير المدرسة في شبين القناطر علي خلفية اتهامات بالتحرش

السيطرة علي حريق بشقة سكنية فى مدينة طوخ 


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد وقوع حريق فى شقة سكنية بمدينة طوخ، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الشقق المجاورة.
 

وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق شب فى حجرة أطفال بشقة بالطابق الثامن فى عقار مكون من 11 دورا، ولم تقع أى خسائر فى الأرواح وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تعليم القليوبية شرطة طوخ مديرية أمن القليوبية مركز شرطة طوخ مدينة طوخ

مواد متعلقة

شقيق ضحية التحرش بمدرسة القليوبية: المتهم اصطحبها إلى المصلى بدعوى تسليمها ملزمة

تعليم القليوبية: استبعاد مدير المدرسة في شبين القناطر علي خلفية اتهامات بالتحرش

وزير التعليم من القليوبية: التدريس "أم المهن".. "البرمجة" لغة المستقبل وإدخال المادة لإكساب الطلاب مهارات عصرية.. ويؤكد: ضرورة شرح المناهج الجديدة بصورة مبسطة

الأكثر قراءة

ياسر إبراهيم يسجل هدف تقدم الأهلي الثالث أمام حرس الحدود (فيديو)

هل يجوز دفن النساء مع الرجال في قبر واحد؟، أمين الفتوى يُجيب

قناة مفتوحة تنقل مباراة بيراميدز وأهلي جدة بكأس انتركونتيننتال

شقيق ضحية التحرش بمدرسة القليوبية: المتهم اصطحبها إلى المصلى بدعوى تسليمها ملزمة

على أي أساس تمنحوها، غضب ياسر إبراهيم بعد فوز مروان عطية بجائزة رجل مباراة الحرس (فيديو)

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

بعد هتافات غاضبة، عماد النحاس يدخل في مشادة مع جماهير الأهلي بمباراة الحرس (فيديو)

محمد حمدي زكي يتعادل لحرس الحدود أمام الأهلي (فيديو)

خدمات

المزيد

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز دفن النساء مع الرجال في قبر واحد؟، أمين الفتوى يُجيب

هل أموال السوشيال ميديا حلال ؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

موعد الأيام البيض لشهر ربيع الآخر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads