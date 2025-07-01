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حوادث

نزيف وكسور، تفاصيل مناظرة النيابة لجثة شاب سقط من أعلى عقار بالسلام

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

كشفت مناظرة نيابة السلام لجثة شاب لقي مصرعه عقب سقوطه من أعلى عقار بشارع الترولي بدائرة القسم انه يرتدي كامل ملابسه وبه اصابات عبارة عن كسور متفرقة بالرأس والجسم ونزيف خارجي واضح. 

كانت النيابة العامة صرحت بدفن جثة المتوفى عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة.

كانت  غرفة عمليات شرطة النجدة،  تلقت بلاغا من الأهالي بسقوط شخص من الطابق العاشر بدائرة قسم شرطة السلام وفارق الحياة فى الحال، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص في العقد الرابع من عمره به كسور وكدمات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من  رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة السلام النيابة العامة غرفة عمليات شرطة النجدة اخبار الحوادث مديرية أمن القاهرة

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