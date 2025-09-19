عباءة الإخفاء، جديد قصور الثقافة في سلسلة آفاق عالمية

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، رواية "عباءة الإخفاء" للروائي الصيني غي في، ترجمة وتقديم يوسف فرغلي، وذلك ضمن إصدارات سلسلة "آفاق عالمية".

رواية عباءة الإخفاء

في هذه الرواية وعلى الرغم من أن الكاتب ولد ونشأ في الريف فإنه نجح في وصف المدينة، يقول إنه بالنسبة للكتاب الصينيين فإن مسألة الكتابة عن المدينة ذات أهمية كبيرة جدا، على الرغم من أن معظم الكتاب قضوا حياتهم في المدن فإن الصين في جوهرها مبنية على نظم القيم الريفية. وبالتالي فإن المدن ما زالت غريبة عليهم ولا يفهمونها جيدا.

أثناء كتابة هذه الرواية حرص الكاتب على الذهاب إلى جنوب بكين والتجول في الشوارع لكي يرى بنفسه الصور والمشاهد. يقول إنه استوحى هذا من أحد النقاد الذي أشار أنه إذا كنت ستكتب عن المدينة فعليك أن تكتب عن مكان محدد، لا يمكنك الكتابة فقط بناء على خيالك وحده، ويرى أن الكتابة من هذا المنظور ستصبح واحدة من أهم جوانب التجربة الأدبية في الصين، بنفس الطريقة التي قام بها بلزاك وفلوبير بزيارات ميدانية، يقع على عاتق الكتاب الصينيين واجب تجاه فضاءاتهم الحضرية.

"غي في" روائي وكاتب صيني يعد من أهم رواد التجريب الأدبي وأحد الأسماء المؤسسة لتيار "أدب الطليعة" الذي برز في ثمانينيات القرن العشرين. قدم أولى قصصه عام 1986، واشتهر بعمله الروائي الطويل "الطيور البنية المهاجرة" الصادر سنة 1988. وفي عام 2000 نال درجة الدكتوراه في الأدب الصيني الحديث والمعاصر، ليحصد بعدها عددا من الجوائز الأدبية، كان أولها جائزة الكاتب المتميز عام 2005. وفي عام 2021 اختير نائبا لرئيس اللجنة الوطنية العاشرة لجمعية الكتاب الصينيين.

