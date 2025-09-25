الخميس 25 سبتمبر 2025
لحظة نجاة إسرائيليين بأعجوبة في انفجار مسيرة حوثية بإيلات (فيديو)

زاوية توثق نجاة الإسرائيليين
زاوية توثق نجاة الإسرائيليين من موقع الانفجار، فيتو

كشفت لقطات جديدة من الهجوم الذي نفذته طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي من اليمن، على إيلات، نجاة عدد من الإسرائيليين من الموت بأعجوبة، بعد الانفجار الذي وقع على مقربة منهم.

وكانت جماعة الحوثي في اليمن هاجمت بطائرة مسيرة فندق "كلاب هوتيل" في إيلات جنوبي إسرائيل، وسط تقارير عن وقوع عشرات الإصابات بين الإسرائيليين، بعضها حرجة.


وانتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي في إسرائيل، خلال الساعات الأخيرة، لقطات جديدة من الهجوم الجوي الذي نفذه الحوثيين، تظهر الهجوم من زوايا جديدة.

ونشرت القناة الـ12 العبرية، مقطع فيديو للحظة الانفجار القوي، معلقة عليه بالقول: "توثيق إضافي للحظات الدرامية لسقوط الطائرة دون طيار في إيلات".
 

ويظهر في عدد من اللقطات المتداولة بعض الأشخاص وهم يخرجون مسرعين من موقع الانفجار، في الوقت الذي اشتعلت فيه النيران وتطايرت الشظايا من حولهم جراء انفجار المسيَّرة.

من جهتها، ذكرت القناة 14 العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث بعد غارة الطائرة المسيَّرة الحوثية مع رئيس بلدية "إيلات".

