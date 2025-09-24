أسفر عن إصابة 22 إسرائيليا، أول تعليق من الحوثيين على هجوم إيلات

قال الناطق العسكري باسم أنصار الله (الحوثيين)، مساء اليوم الأربعاء: “هاجمنا عدة أهداف للعدو الإسرائيلي في منطقتي أم الرشراش (إيلات) وبئر السبع”.

وأضاف الناطق العسكري باسم الحوثيين: "العملية تمت بعدد من الطائرات المسيرة وقد حققت أهدافها بنجاح".

بدوره، توعد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء اليوم الأربعاء جماعة الحوثي قائلا إنهم "سيتعلمون درسا قاسيا".





ارتفاع حصيلة المصابين الإسرائيليين إثر انفجار مسيرة في إيلات لـ 22

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد المصابين جراء انفجار طائرة مسيّرة سقطت في مدينة إيلات جنوب إسرائيل، إلى 22 مصابا في حادث أثار حالة من القلق الأمني والعسكري.

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن الطائرة المسيّرة انفجرت داخل مدينة إيلات، ما أدى إلى إصابات متفاوتة بين طفيفة ومتوسطة، نُقل أصحابها لتلقي العلاج في المستشفيات.

فشل القبة الحديدية

وأكدت الإذاعة أن منظومة القبة الحديدية فشلت في اعتراض الطائرة قبل وصولها إلى هدفها، رغم إطلاق عدة صواريخ اعتراض باتجاهها.

وأوضحت المصادر أن سلاح الجو الإسرائيلي فتح تحقيقًا موسعًا للوقوف على أسباب فشل عملية الاعتراض، وسط مخاوف من ثغرات في منظومات الدفاع الجوي.

وزير جيش الاحتلال يتوعد زعيم الحوثيين

والاسبوع الماضي، توعد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، زعيم الحوثيين في اليمن عبدالملك الحوثي، قائلا: "سيأتي دورك".

وكتب كاتس على حسابه عبر منصة «إكس»: "يا عبدالملك الحوثي، سيأتي دورك.. سيتم إرسالك للقاء أعضاء حكومتك"، متوعدًا بأن يتم استبدال شعار «الموت لإسرائيل» المكتوب على علم الحوثيين بعلم إسرائيل في العاصمة اليمنية.

