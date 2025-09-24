الأربعاء 24 سبتمبر 2025
أسفر عن إصابة 22 إسرائيليا، المشاهد الأولى من موقع انفجار مسيرة في إيلات (فيديو)

انفجار في إيلات،
انفجار في إيلات، فيتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا تُظهر لحظات سقوط طائرة مسيّرة فوق مدينة إيلات، حيث يُرى الانفجار وارتفاع أعمدة الدخان في الموقع.

 

انتشار اللقطات وادّعاءات حول مصدرها

المقاطع تُظهر الطائرة المسيّرة وهي تسقط داخل الأحياء السكنية أو المناطق التجارية، ويُسمع في بعضها دوي انفجار. لا يمكن التحقق حتى الآن بشكل مستقل من صحة كل لقطات أو تاريخها، لكن التقارير الإعلامية تربطها بالحدث الأخير في إيلات.

انفجار إيلات، فيتو
انفجار إيلات، فيتو

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم نقل عدد من المصابين جراء انفجار الطائرة المسيّرة في مدينة إيلات إلى مستشفيات وسط إسرائيل بواسطة المروحيات العسكرية.

إصابات متفاوتة بين الإسرائيليين في إيلات

وبحسب القناة، فإن بعض الإصابات التي نتجت عن الانفجار وُصفت بالمتوسطة، ما استدعى نقلها إلى مراكز طبية أكبر وأكثر تجهيزًا خارج منطقة إيلات.

 

تطورات الحادث من الناحية الرسمية

بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المسيّرة أُطلقت من اليمن، فيما فشلت منظومة القبة الحديدية في اعتراضها، رغم إطلاق صاروخين اعتراضيين.

 

يُعد ظهور هذه اللقطات مؤثرًا في الرأي العام، إذ يُعطي دفعة لمطالب بمحاسبة الجهة التي أطلقت المسيّرة وتقييم فعالية منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية. كما يُشعل تساؤلات حول مدى قدرات الاعتراض في مواجهة هجمات منخفضة الارتفاع.

