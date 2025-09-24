الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الزمالك بالصدارة، ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الثامنة

ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الثامنة

ترتيب الدوري المصري، واصل الزمالك تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء الجولة الثامنة فيما حل الأهلي في المركز السادس.

 

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الثامنة


1- الزمالك 17 نقطة 
2- المصري 15 نقطة 
3- وادي دجلة 14 نقطة 
4- إنبي 13 نقطة 
5- سيراميكا كليوباترا 13 نقطة 
6- الأهلي 12 نقطة 
7- زد 12 نقطة 
8- بيراميدز 11 نقطة 
9- مودرن سبورت 11 نقطة 
10- بتروجيت 11 نقطة 
11- سموحة 10 نقاط 
12- غزل المحلة 9 نقاط 
13- الجيش 9 نقاط 
14- البنك الأهلي 8 نقاط 
15- الجونة 8 نقاط 
16- حرس الحدود 8 نقاط 
17- المقاولون العرب 5 نقاط 
18- الاتحاد 5 نقاط 
19- كهرباء الإسماعيلية 5 نقاط 
20- فاركو 4 نقاط 
21- الإسماعيلي 4 نقاط 
 

جدول ترتيب فرق الدوري المصري

 

نتائج مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز

فاركو 0-0 المصري البورسعيدي 

زد 1-0 الاتحاد السكندري

بتروجت 0-0 غزل المحلة 

حرس الحدود 2-3 الأهلى 

الزمالك 1-1 الجونة 

طلائع الجيش 0-0 المقاولون العرب 

إنبي 1-0 الإسماعيلي

سيراميكا 2-0 مودرن سبورت

البنك الأهلى 1-1 وادى دجلة

الأربعاء 3 ديسمبر

كهرباء الإسماعيلية ضد بيراميدز.. 8 مساء - ستاد الإسماعيلية

سموحة - راحة

ويشارك في الدوري المصري الممتاز النسخة الجديدة، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ومن المقرر أن يتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

 

