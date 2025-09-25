الخميس 25 سبتمبر 2025
بعد 48 ساعة من واقعة كوبنهاجن، غلق مطار آلبورج في الدنمارك بعد تحليق طائرات مسيرة

مطار آلبورج، فيتو
أعلنت السلطات الدنماركية، اليوم الخميس، إغلاق مطار آلبورج بسبب تحليق طائرات مسيرة بعد يومين من حادثة مماثلة بـمطار كوبنهاجن.

وقالت الشرطة الدنماركية لرويترز، إن مطار آلبورج مغلق حاليا بسبب وجود طائرات مسيرة في مجاله الجوي، موضحة أن المسيرة اتبعت نمطا مشابها لتلك التي عطلت الرحلات في مطار كوبنهاجن.

وأضافت، أنه تم رصد طائرات مسيرة قرب مطارات بمدن إسبييرج وسوندربورج وسكريدستراب وأنها تتحقق من البلاغات.

وأشارت الشرطة الدنماركية إلى أن المطارات بمدن إسبييرج وسوندربورج وسكريدستراب لم يتم إغلاقها.

