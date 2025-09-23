تعليق الرحلات الجوية في مطاري كوبنهاجن وأوسلو بعد رصد طائرات مسيرة مجهولة

توقفت الرحلات الجوية في مطار كوبنهاجن بالدنمارك، مساء الإثنين، عقب رصد طائرات مسيرة مجهولة، وتم تحويل الرحلات إلى مطارات أخرى، فيما وقع حادث مشابه في مطار أوسلو.

وذكرت الشرطة الدنماركية، في بيان لها عبر منصة إكس، أنه تم تعليق أو تحويل الرحلات الجوية في مطار كوبنهاجن عقب رصد "طائرتين إلى ثلاث طائرات مسيّرة كبيرة".

وذكر مطار كوبنهاجن، وهو الأكبر في إسكندنافيا، مساء الإثنين، أن "طائرات مسيرة مجهولة الهوية" تسببت في وقف إقلاع الرحلات وتحويل رحلات أخرى إلى مطارات قريبة.

وأظهرت وسائل إعلام محلية انتشارًا أمنيَّا كبيرًا في محيط المطار، ولا يزال من غير الواضح متى ستعود العمليات إلى طبيعتها.

وفي الوقت نفسه، وقع حادث منفصل يتعلق بمسيرة في مطار أوسلو في الليلة ذاتها، ما أجبر كل حركة الطيران على استخدام مدرج واحد فقط، وفقا لهيئة البث النرويجية (إن آر كي).

وعادت الحركة إلى طبيعتها، فيما لا يزال من غير المعروف من يقف وراء الحادث، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

تأتي هذه التطورات وسط مخاوف أمنية متزايدة في شمال أوروبا بعد تصاعد الأنشطة الروسية، وتكرار اختراق طائرات مسيرة ومقاتلات لأجواء دول الناتو في الأسابيع الأخيرة، بحسب الوكالة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.