الخميس 25 سبتمبر 2025
موعد قرعة دور الـ16 من كأس السعودية

كأس السعودية، فيتو
كأس السعودية

كأس السعودية، اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من بطولة كأس المملكة العربية السعودية للموسم الحالي 2025 /2026.

الفرق المتأهلة لدور الـ16

وتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس السعودية: أهلي جدة - الباطن - الأخدود - التعاون - الخلود - الخليج - الشباب - الهلال - الحزم - النجمة - الزلفي - النصر - اتحاد جدة - الرياض - الفتح - القادسية.

موعد قرعة دور الـ16

تحدد أن تقام قرعة دور الـ16 من كأس السعودية، اليوم الخميس الموافق 25 سبتمبر، وذلك داخل استوديوهات قناة ثمانية الناقلة للبطولة في الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة.

