موعد قرعة دور الـ16 من كأس السعودية

كأس السعودية، اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من بطولة كأس المملكة العربية السعودية للموسم الحالي 2025 /2026.

الفرق المتأهلة لدور الـ16

وتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس السعودية: أهلي جدة - الباطن - الأخدود - التعاون - الخلود - الخليج - الشباب - الهلال - الحزم - النجمة - الزلفي - النصر - اتحاد جدة - الرياض - الفتح - القادسية.

موعد قرعة دور الـ16

تحدد أن تقام قرعة دور الـ16 من كأس السعودية، اليوم الخميس الموافق 25 سبتمبر، وذلك داخل استوديوهات قناة ثمانية الناقلة للبطولة في الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة.

