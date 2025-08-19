الثلاثاء 19 أغسطس 2025
بعثة منتخب الناشئين تغادر اليوم إلى السعودية للمشاركة في كأس الخليج

منتخب الناشئين تحت
منتخب الناشئين تحت 17 عاما، فيتو

تغادر بعثة منتخب الناشئين تحت 17 سنة، اليوم الثلاثاء 19 أغسطس الجاري، إلى المملكة العربية السعودية من أجل خوض مباراتين وديتين أمام المنتخب السعودي مواليد 2008 استعدادًا لبطولة كأس الخليج تحت 20 سنة، التي تقام بمدينة أبها السعودية في الفترة من 28 أغسطس حتى 9 سبتمبر.

 

الكأس يصطحب ٢٣ لاعبًا في رحلة السعودية

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008، أن أحمد الكاس المدير الفني للفريق، سيصطحب 24 لاعبًا في رحلة الفراعنة الصغار إلى السعودية.

انطلاق معسكر منتخب الناشئين استعدادًا لكأس الخليج

وانطلق معسكر منتخب الناشئين تحت 17 عامًا، الأحد الماضي، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الخليج، المقرر إقامتها في مدينة أبها السعودية.

منتخب الناشئين يستعد لكأس الخليج، فيتو
منتخب الناشئين يستعد لكأس الخليج، فيتو

واجتمع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة أحمد الكاس مع معاونيه محمد إبراهيم وأحمد فوزي، من أجل التنسيق بشأن المرحلة المقبلة.

وحرص الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد، وعصام الحضري المشرف على مدربي حراس مرمى منتخبات الشباب والناشئين، على حضور مران المنتخب.

 

مجموعة مصر في بطولة كأس الخليج

وقع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات العراق وسلطنة عمان والبحرين، أما المنتخب السعودي صاحب الضيافة فجاء على رأس المجموعة الأولى ومعه الثلاثي قطر والكويت واليمن.

 

الاستعداد لكأس العالم للناشئين بقطر

وتأتي مشاركة منتخب الناشئين تحت 17 عامًا في بطولة كأس الخليج، ضمن تحضيراته للمشاركة في بطولة كأس العالم، التي تستضيفها قطر في شهر نوفمبر المقبل بمشاركة 42 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

