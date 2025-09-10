السعودية تتوج بلقب كأس الخليج العربي للشباب بعد الفوز على اليمن (فيديو)

توج منتخب السعودية بلقب كأس الخليج العربي للشباب تحت 20 عاما بعد الفوز على اليمن بنتيجة 3 / 1 في المباراة النهائية، التي جمعت المنتخبين اليوم.

تقدم منتخب السعودية بهدف مبكر عن طريق عبد العزيز الشمري في الدقيقة 7، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 12.

وفي الدقيقة 37، سجل مختار موفق هدفا لصالح منتخب اليمن، ليقلص الفارق لمنتخب بلاده وينتهى الشوط الأول بنتيجة 2-1 للسعودية.

وفي الدقيقة 61 عزز فارس بن سالم هدف السعودية الثالث معززا تقدم الأخضر، لينتهي اللقاء بفوز المنتخب السعودي 3 / 1 ويتوج باللقب.

يذكر أن منتخب مصر تحت 17 عاما بقيادة أحمد الكاس شارك في البطولة وودع من مرحلة المجموعات محققا فوزا وحيدا، وتلقى خسارتين.

موعد نهائي كأس الخليج العربي للشباب والقنوات الناقلة

أقيمت المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي للشباب على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بمدينة أبها.

وتأهل المنتخب اليمني للشباب إلى نهائي كأس الخليج العربي تحت 20 عامًا بعد فوزه على حساب منتخب عمان بنتيجة 2-0 مساء الأحد الماضي.

وسجل للمنتخب اليمني محمد البرواني وزيد الجراش في الدقيقة 45 و90+9 من عمر المباراة التي أقيمت في نصف نهائي بطولة الخليج.

وفاز المنتخب السعودي على حساب العراق بنتيجة 2-1 في نصف النهائي مساء الأحد الماضي.

وكان المنتخب السعودي احتل صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالبطولة الخليجية متفوقًا على حساب اليمن في المباراة الافتتاحية للبطولة بهدف دون رد سجله فارس بن سالم.

