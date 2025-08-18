الإثنين 18 أغسطس 2025
موعد سفر بعثة منتخب الناشئين إلى السعودية للمشاركة في كأس الخليج

منتخب الناشئين مواليد
منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

تغادر بعثة منتخب الناشئين تحت 17 سنة إلى السعودية، غدا الثلاثاء 19 أغسطس الجاري، من أجل خوض مباراتين وديتين أمام المنتخب السعودي مواليد 2008 استعدادا لبطولة كأس الخليج.

انطلاق معسكر منتخب الناشئين استعدادا لكأس الخليج

انطلق معسكر منتخب الناشئين تحت 17 عاما أمس الأحد، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الخليج، المقرر إقامتها في أبها.

واجتمع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة أحمد الكاس مع معاونيه محمد إبراهيم وأحمد فوزي، من أجل التنسيق بشأن المرحلة المقبلة.

وحرص الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد، وعصام الحضري المشرف على مدربي حراس مرمى منتخبات الشباب والناشئين، على حضور مران المنتخب.

مجموعة مصر في بطولة كأس الخليج

وقع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات العراق وسلطنة عمان والبحرين، أما المنتخب السعودي صاحب الضيافة فجاء على رأس المجموعة الأولى ومعه الثلاثي قطر والكويت واليمن.

 

