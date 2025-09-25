طريقة عمل المشبك الدمياطي، زي الجاهز وبأقل التكاليف

المشبك الدمياطي، واحد من أشهر الحلويات الشعبية المصرية، ويُعتبر من العلامات المميزة لمدينة دمياط، حيث يشتهر هناك بجودته ومذاقه الفريد الذي يجذب عشاق الحلويات من مختلف المحافظات.





يتميز المشبك بشكلٍ دائري متشابك ومقرمش من الخارج، بينما يكون طريًا ولذيذًا من الداخل. كما أنّه يُحضر بمكونات بسيطة متوفرة في كل بيت، لكنه يحتاج إلى بعض الدقة في خطوات التحضير للحصول على النتيجة المطلوبة.



أصل المشبك الدمياطي

يُقال إن المشبك يعود أصله إلى المطبخ الشامي، لكنه انتقل إلى مصر وأصبح من الحلويات التقليدية في دمياط، ومنها انتشر لبقية المحافظات. ويرتبط المشبك في أذهان الكثيرين بالأعياد والمناسبات والزيارات العائلية، حيث يقدم كتحلية لذيذة بجانب الشاي أو القهوة، أو يُشترى جاهزًا من محلات الحلويات.

المشبك الدمياطي



المكونات الأساسية للمشبك الدمياطي

لتحضير المشبك في المنزل، نحتاج إلى مقادير بسيطة، وهي:

كوب واحد من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ربع كوب من الماء الفاتر (قابل للزيادة حسب قوام العجين).

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

زيت نباتي للقلي.

للشربات (القطر):

2 كوب من السكر.

كوب واحد من الماء.

عصير نصف ليمونة صغيرة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا أو ماء الورد (حسب الرغبة).

طريقة تحضير الشربات

في قدر على النار، نضع الماء والسكر ونقلب حتى يذوب السكر.

نترك الخليط يغلي ثم نضيف عصير الليمون حتى لا يتكرمل السكر.

نخفض الحرارة ونتركه يغلي لمدة 7 – 10 دقائق حتى يصبح قوامه متوسطًا.

نطفئ النار ونضيف الفانيليا أو ماء الورد، ثم نترك الشربات ليبرد تمامًا قبل استخدامه.

خطوات عمل المشبك الدمياطي

في وعاء عميق، نخلط الدقيق مع النشا والخميرة والسكر والملح.

نضيف الماء الفاتر تدريجيًا ونبدأ في التقليب حتى نحصل على عجينة شبه سائلة تشبه عجينة البان كيك، أي ليست سميكة جدًا ولا سائلة جدًا.

نغطي العجينة ونتركها تختمر لمدة نصف ساعة على الأقل في مكان دافئ حتى تتفاعل الخميرة.

بعد التخمير، نحضر مقلاة عميقة ونضع فيها كمية كافية من الزيت ونتركه يسخن جيدًا.

نضع العجينة في كيس حلواني (أو زجاجة بلاستيكية بها ثقب صغير في الغطاء)، ثم نصنع دوائر متشابكة في الزيت الساخن.

نقلي المشبك على نار متوسطة حتى يصبح ذهبي اللون ومقرمشًا من الجانبين.

نخرج المشبك من الزيت مباشرة ونضعه في الشربات البارد لبضع ثوانٍ حتى يتشرب الطعم.

نرفعه من الشربات ونضعه في طبق التقديم.

نصائح لنجاح المشبك الدمياطي

يجب أن يكون الزيت ساخنًا بدرجة مناسبة، فإذا كان باردًا ستمتص العجينة كمية كبيرة من الزيت، وإذا كان شديد السخونة قد يحترق المشبك بسرعة.

من المهم أن يكون الشربات باردًا والمشبك ساخنًا عند غمسه للحصول على القرمشة المطلوبة.

يمكن إضافة ألوان طبيعية أو نكهات مثل الفراولة أو الكاكاو إلى العجينة للحصول على أشكال مبتكرة للأطفال.

إذا أردنا تخفيف السعرات الحرارية، يمكن تقليل كمية الشربات أو الاكتفاء برشة خفيفة عليه بدل غمسه بالكامل.

القيمة الغذائية للمشبك

رغم أن المشبك يعد من الحلويات عالية السعرات الحرارية بسبب القلي والشربات، إلا أنه يمنح الجسم طاقة سريعة، لذلك يفضّل تناوله باعتدال. يحتوي على الكربوهيدرات من الدقيق والسكر، وبعض الدهون من الزيت، ويُعتبر مناسبًا لتقديمه في المناسبات أو كتحلية بعد وجبة رئيسية.

