لإسعاد أطفالك، طريقة عمل الدونتس زي الجاهز وأوفر بكتير

طريقة عمل الدونتس، تُعتبر الدونتس واحدة من أشهر الحلويات الغربية التي انتشرت حول العالم بسرعة كبيرة، حتى أصبحت موجودة في أغلب المطابخ العربية كذلك.





ويعود سبب شعبيتها إلى مظهرها الجذاب وطعمها المميز الذي يجمع بين هشاشة العجين وقرمشته من الخارج مع طراوة من الداخل، إضافة إلى إمكانية تزيينها بطرق مختلفة تناسب جميع الأذواق.



في هذا التقرير نستعرض طريقة عمل الدونتس خطوة بخطوة، بداية من تحضير المكونات، مرورًا بعملية العجن والقلي، وصولًا إلى التزيين النهائي.





أولًا: المكونات الأساسية لتحضير عجينة الدونتس

لنجاح وصفة الدونتس، لابد من الالتزام بالمقادير بدقة، وأهم المكونات هي:



3 أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.

نصف كوب من الحليب الدافئ.

ربع كوب من الزبدة المذابة.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

1 ملعقة صغيرة من الملح.

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

زيت غزير للقلي.

ثانيًا: خطوات التحضير والعجن

تفعيل الخميرة: في كوب الحليب الدافئ، نضيف ملعقة صغيرة من السكر مع الخميرة ونتركها لمدة 10 دقائق حتى يتضاعف حجمها وتظهر فقاعات على السطح. هذه الخطوة تضمن أن الخميرة نشطة.

خلط المكونات الجافة: في وعاء عميق، نضع الدقيق والملح والسكر ونقلبهم معًا.

إضافة المكونات السائلة: نضيف البيض والفانيليا والزبدة المذابة وخليط الخميرة إلى وعاء الدقيق، ثم نبدأ في العجن حتى تتكون عجينة ناعمة ومتجانسة.

العجن الجيد: تُعجن العجينة لمدة 8–10 دقائق إما يدويًا أو باستخدام العجان الكهربائي حتى تصبح مطاطية وطرية.

التخمير: نغطي العجينة بقطعة قماش قطنية ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبًا حتى يتضاعف حجمها.

طريقة الدونتس

ثالثًا: تشكيل الدونتس

بعد أن تختمر العجينة، نفردها على سطح مرشوش بالدقيق بسماكة متوسطة (حوالي 1 سم).

باستخدام قطاعة دائرية كبيرة، نقطع العجينة على شكل دوائر.

نستخدم قطاعة أصغر أو غطاء زجاجة لعمل دائرة صغيرة في منتصف كل قطعة للحصول على الشكل التقليدي للدونتس.

نضع القطع على صينية مرشوشة بالدقيق ونتركها ترتاح 15 دقيقة إضافية قبل القلي.

رابعًا: عملية القلي

نسخن كمية كبيرة من الزيت في قدر عميق على نار متوسطة.

نضع قطع الدونتس في الزيت الساخن بحذر، ونقليها من الجانبين حتى تتحول إلى اللون الذهبي.

نخرجها على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

خامسًا: التزيين

من أجمل ما يميز الدونتس هو إمكانية تزيينها بطرق متنوعة، ومن أبرز الأفكار:

التغطية بالسكر البودرة: بمجرد أن تبرد الدونتس قليلًا، نرش السكر البودرة فوقها.

التغطية بالشيكولاتة: نذيب الشوكولاتة بالحليب أو الكريمة ونغمس فيها سطح الدونتس، ثم نزينها برشات ملونة أو جوز هند مبشور.

التغطية بالجليز (السكر المثلج): نخلط كوب سكر بودرة مع ملعقتين من الحليب والفانيليا حتى نحصل على خليط ناعم، ثم نغمس فيه سطح الدونتس.

الحشوات: يمكن حشو الدونتس بالكريمة أو المربى باستخدام كيس حلواني بعد القلي.

نصائح لنجاح الدونتس

يجب أن يكون الزيت متوسط السخونة، فارتفاع الحرارة يحرق الدونتس من الخارج ويبقيها نيئة من الداخل.

يمكن خبز الدونتس في الفرن بدل القلي للحصول على نسخة صحية أقل دهنية.

يفضل تناولها طازجة في نفس اليوم، حيث إن قوامها يتغير مع التخزين لفترات طويلة.

طريقة عمل الدونتس المخبوز

الدونتس المخبوزة

الدونتس المخبوز يُعتبر البديل الصحي للدونتس المقلي، لأنه يُحضَّر في الفرن بدون غمره في الزيت، وبالتالي يكون أقل في السعرات والدهون. الطعم يختلف قليلًا، لكنه يظل لذيذًا وخفيفًا، ومناسبًا للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا.

المكونات

2 كوب دقيق أبيض منخول.

نصف كوب حليب دافئ.

ربع كوب زبدة لينة.

ربع كوب سكر.

2 بيضة.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

خطوات التحضير

تفعيل الخميرة: نذيب الخميرة في نصف كوب الحليب الدافئ مع ملعقة سكر صغيرة ونتركها 10 دقائق.

خلط المكونات: نضع الدقيق، السكر، الملح، البيض، الزبدة، الفانيليا، وخليط الخميرة في وعاء ونبدأ بالعجن حتى نحصل على عجينة طرية.

العجن والتخمير: تُعجن العجينة جيدًا لمدة 8 دقائق، ثم تُغطى وتترك في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.

تشكيل الدونتس: نفرد العجينة بسمك 1 سم، نقطعها دوائر ونفرغ الدائرة الوسطى مثل الشكل التقليدي.

الخبز: نصف الدونتس في صينية مدهونة أو مفروشة بورق زبدة، ونتركها ترتاح 15 دقيقة. بعد ذلك تُخبز في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 12–15 دقيقة أو حتى تكتسب لونًا ذهبيًا فاتحًا.

التزيين

يمكن دهن الوجه بالشيكولاتة المذابة أو الجليز (خليط السكر البودرة مع الحليب).

رش جوز الهند المبشور أو المكسرات المفرومة أو الشوكولاتة الملونة لإضافة لمسة جمالية.

مميزات الدونتس المخبوز

صحي أكثر لأنه لا يحتوي على كميات كبيرة من الزيت.

أخف على المعدة ومناسب للأطفال.

يمكن تناوله كوجبة إفطار مع كوب شاي أو قهوة.

