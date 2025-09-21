الأحد 21 سبتمبر 2025
محافظ دمياط يتابع أعمال تطوير منطقتي اللسان والفنار برأس البر

عقد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اجتماعا اليوم الأحد، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة اللسان بمدينة رأس البر، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، والمهندس رامي مختار مدير فرع شمال الدلتا بشركة المقاولون العرب "الجهة المنفذة"، إلى جانب الدكتور علي عبد الجواد ممثل جامعة القاهرة ومكتب "سيتادل ميدان" الاستشاري للمشروع.

 

استعراض الأعمال المنجزة والخطط المقبلة

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ ما تم تنفيذه من أعمال الحماية البحرية بالممشى، وخطط استكمال مراحل التطوير بما يحقق نقلة نوعية شاملة وصولًا إلى منطقة الفنار. كما تمت مناقشة الرؤية الخاصة بتطوير منطقة الفنار وفق معايير تصميمية تضمن الربط الجمالي والانسيابي مع ممشى اللسان، مع الالتزام باستخدام خامات ومواد تتناسب مع الطبيعة المناخية للمنطقة الساحلية.

توجيهات المحافظ

وأكد الدكتور أيمن الشهابي أهمية إعداد الدراسات اللازمة لبعض الرؤى المطروحة، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ وتكثيف المتابعة الدورية لتجاوز أي معوقات. وأوضح أن المشروع يمثل خطوة محورية لتطوير واحدة من أبرز المناطق السياحية بمدينة رأس البر بما يعزز من مكانتها كوجهة متميزة للزوار.

 

