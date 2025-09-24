محافظ دمياط يناقش ملف المظهر الحضاري والهوية البصرية للمحافظة

ترأس الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط، اليوم، اجتماعا موسعا لمناقشة ملف المظهر الحضاري للمحافظة، بحضور اللواء الدكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، والأستاذ الدكتور عمرو حنفي مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومدير فرع ثقافة دمياط، وممثلي إدارة التخطيط العمراني والسياحة، وعدد من المعنيين بالملف.

استعراض المقترحات والجهود المبذولة

استمع المحافظ خلال الاجتماع إلى عرض تفصيلي حول الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية، والمقترحات المقدمة من الوحدات المحلية لتطوير مداخل المدن، وكذلك التصورات الخاصة بالهوية البصرية التي تم اعدادها بالتعاون مع قطاعي الثقافة والسياحة، بما يعكس الطابع الحضاري والثقافي لمحافظة دمياط ويساهم في تحسين المشهد البصري العام.

المحافظ: الهوية البصرية تعزز الانتماء

أكد الدكتور ايمن الشهابي ان المشروع يمثل خطوة مهمة لتعزيز الانتماء والهوية، مشيدا بالجهود الكبيرة التي قام بها فريق العمل، مع التوجيه بضرورة استكمال الدراسات الخاصة بكافة محاور المشروع، لاختيار أنسب المقترحات وفق معايير واضحة واشتراطات محددة تضمن تحقيق رؤية متكاملة للهوية البصرية لدمياط.

