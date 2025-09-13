أجواء إيجابية وعشاء رائع، ماذا حدث في لقاء ترامب ورئيس وزراء قطر بعد الضربة الإسرائيلية

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أمس الجمعة في نيويورك، بعد أيام من الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قادة "حماس" في الدوحة.



وحضر العشاء إلى جانب ترامب ورئيس الوزراء القطري، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف.

وقال نائب رئيس البعثة القطرية حمد المفتاح عبر منصة "إكس" عن العشاء: "عشاء رائع مع رئيس الولايات المتحدة. انتهى للتو".

وأكد البيت الأبيض حدوث العشاء دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية.

وجاء هذا اللقاء بعد اجتماع استمر ساعة واحدة، جمع رئيس الوزراء القطري بنائب الرئيس الأمريكي جي.دي. فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو في البيت الأبيض.

وناقش الجانبان وفقا لمصدر مطلع على الاجتماع مستقبل قطر كوسيط في المنطقة في أعقاب الهجمات الإسرائيلية على حماس في الدوحة.

كما أفاد مصدر مطلع بأن الاجتماع بين ترامب وآل ثاني استمر ساعتين وناقش عدة ملفات، وكان إيجابيًا جدًا.

فيما حضر اللقاء المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أيضًا، وفق ما نقلت بحسب مراسلة شبكة "NewsNation"، كيلي ماير.

وأعرب ترامب عن عدم رضاه عن الضربة الإسرائيلية التي وصفها بأنها "عمل أحادي الجانب" لا يخدم مصالح الولايات المتحدة أو إسرائيل.

وجاء الهجوم الإسرائيلي الذي تم تنفيذه يوم الثلاثاء، في سياق محاولة لاستهداف القادة السياسيين لحماس، وهو ما هدد جهود الوساطة الأمريكية لإقرار هدنة في غزة وإنهاء الصراع المستمر منذ عامين تقريبا.

وأثار الهجوم إدانات واسعة في الشرق الأوسط وخارجه، باعتباره عملا قد يزيد من تصعيد التوتر في منطقة تعاني أساسًا من عدم الاستقرار.

وأعرب ترامب خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن استيائه من هذا الهجوم، وسعى لطمأنة الجانب القطري بأن الهجمات لن تتكرر.

وتعتبر واشنطن قطر حليفا قويا في منطقة الخليج، وقد لعبت الدوحة دور الوسيط الرئيسي في المفاوضات الطويلة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين، ووضع خطة لما بعد الصراع للإقليم.

وكان رئيس الوزراء القطري قد وجه اللوم لإسرائيل الثلاثاء لمحاولتها عرقلة فرص السلام، مؤكدا في الوقت ذاته أن قطر لن تتراجع عن دورها الوسيط.

