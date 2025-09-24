بوليتيكو: ترامب تعهد للقادة العرب بعدم السماح لنتنياهو بضم الضفة الغربية

كشفت مجلة بوليتيكو الأمريكية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعد قادة عرب خلال الاجتماع الذي عقد أمس في نيويورك، بأنه لن يسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم الضفة الغربية.

تعهدات أمام القادة العرب

وبحسب التقرير، شدّد ترامب على أن أي خطوة من هذا النوع ستُقوّض جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة، وأنه ملتزم بمنع إسرائيل من الإقدام على إجراءات أحادية من شأنها نسف فرص التسوية السياسية.

خلفية الاجتماع بين ترامب وقادة الدول العربية والإسلامية

الاجتماع الذي ضم عددًا من القادة العرب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تناول ملفات إقليمية أبرزها القضية الفلسطينية والتوترات في الشرق الأوسط.

يُنظر إلى تعهّد ترمب باعتباره محاولة لطمأنة الأطراف العربية، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الأوروبية والدولية للاعتراف بدولة فلسطين، والضغوط على إسرائيل لوقف الاستيطان.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء مغادرته الأمم المتحدة: عقدنا اجتماعًا جيدًا للغاية بشأن غزة وأعتقد أننا نستطيع التوصل إلى حل".



وتأتي هذه التصريحات بعد وقت قليل من تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أكد أن اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة دول إسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة كان "مثمرًا للغاية".

