79 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 79 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 50 بـ مدينة غزة.

عدد من الضحايا تحت الركام

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 37 شهيدًا منهم 4 شهداء انتشال و175 إصابة جديدة.

وأكدت الوزارة في بيان لها بأنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة إلى: 65,419 شهيدًا و167,160 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 12,823 شهيدًا و54,944 إصابة.

