وكيل الأزهر يعتمد حركة ترقية 31288 من شاغلي وظائف هيئة التعليم

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء، حركة ترقيات معلمى الأزهر الشريف للعام الحالي 2025، حيث شملت حركة هذا العام ترقية (31288) معلما ومعلمة على مستوى الجمهورية، انطلاقا من حرص الأزهر الشريف على دعم الكوادر التعليمية، والارتقاء بمستوى العملية التربوية داخل المعاهد الأزهرية.

وتضمن القرار ترقية (30702) مستوفيا طبيعيا للمدة البينية المقررة، وترقية (207) مستوفيا بتخفيض المدة البينية للحصول على درجة الماجستير والدكتوراة، وترقية (66) مستوفيا مبعوث على نفقة الأزهر الشريف، وترقية (110) مستوفيا من أصحاب الحالات المرضية، بالإضافة إلى ترقية (203) مستوفيا من المراحل السابقة.

خطة الأزهر الشريف الاستراتيجية للارتقاء بالعملية التعليمية

وأكد وكيل الأزهر على أن هذه الترقيات تأتي في إطار خطة الأزهر الشريف الاستراتيجية للارتقاء بالعملية التعليمية، ودعم الكفاءات التربوية، وتحقيق متطلبات الرضا الوظيفي والتحفيز المهني لشاغلي وظائف التعليم، انطلاقا من دور المعلم الأزهري في بناء الأجيال وغرس قيم الوسطية المستمدة من صحيح الدين والمنهج الأزهري الوسطي.

