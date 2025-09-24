الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وكيل الأزهر يعتمد حركة ترقية 31288 من شاغلي وظائف هيئة التعليم

الدكتور محمد الضويني،
الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، فيتو
ads

اعتمد  الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء، حركة ترقيات معلمى الأزهر الشريف للعام الحالي 2025، حيث شملت حركة هذا العام ترقية (31288) معلما ومعلمة على مستوى الجمهورية، انطلاقا من حرص الأزهر الشريف على دعم الكوادر التعليمية، والارتقاء بمستوى العملية التربوية داخل المعاهد الأزهرية.

وكيل الأزهر يعتمد حركة ترقية 31288 من شاغلي وظائف هيئة التعليم بالأزهر

وتضمن القرار ترقية (30702) مستوفيا طبيعيا للمدة البينية المقررة، وترقية (207) مستوفيا بتخفيض المدة البينية للحصول على درجة الماجستير والدكتوراة، وترقية (66) مستوفيا مبعوث على نفقة الأزهر الشريف، وترقية (110) مستوفيا من أصحاب الحالات المرضية، بالإضافة إلى ترقية (203) مستوفيا من المراحل السابقة.

 خطة الأزهر الشريف الاستراتيجية للارتقاء بالعملية التعليمية

 وأكد وكيل الأزهر على أن هذه الترقيات تأتي في إطار خطة الأزهر الشريف الاستراتيجية للارتقاء بالعملية التعليمية، ودعم الكفاءات التربوية، وتحقيق متطلبات الرضا الوظيفي والتحفيز المهني لشاغلي وظائف التعليم، انطلاقا من دور المعلم الأزهري في بناء الأجيال وغرس قيم الوسطية المستمدة من صحيح الدين والمنهج الأزهري الوسطي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الازهر الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني المعاهد الأزهرية محمد الضويني وكيل الأزهر وكيل الأزهر

مواد متعلقة

الالتزام بمواعيد المحاضرات الأبرز، تعليمات جديدة من مجلس جامعة الأزهر لعمداء الكليات

مفتي الجمهورية: الأزهر الحصن الحصين للإسلام الوسطي ومنارة العلم للعالم

رئيس النيابة الإدارية يستقبل وفدا من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر

في اليوم العالمي للغة الإشارة، الأزهر يطلق منصة دعوية لخدمة الصم.. الضويني: تأهيل وإعداد الدعاة والوعاظ لاستخدام لغة الإشارة.. شومان: ذوو الإعاقة جزء هام من العملية التنموية المجتمعية

الأكثر قراءة

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

جوتيريش.. الأكثر جرأة من العرب!

فودين يقود هجوم مانشستر سيتي ضد هدرسفيلد في كأس الرابطة الإنجليزية

45 يومًا داخل مصحة نفسية، قرار المحكمة بشأن المتهم بهتك عرض روناء طفلة الشرقية

كشف الحقائق ونهاية مفتوحة في حكاية نور مكسور الحلقة الأخيرة

موعد انتهاء التوقيت الصيفي وتأخير الساعة

أول تعليق من تعليم المنوفية على واقعة طعن طالب لزميله داخل المدرسة

القبض على 3 سيدات و4 أشخاص بينهم منتحل صفة أنثى داخل نادٍ صحي لممارسة الرذيلة بالعجوزة

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الأربعاء 24-9-2025 بالأسواق

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

زيادة جديدة، أسعار الطماطم اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، موسى وهارون عليهما السلام يواجهان السحرة

حكم صيام الأيام البيض من شهر ربيع الآخر وأهم الأحداث الواقعة فيه

هل يجوز استخدام الأنسولين المشتق من الخنزير؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads