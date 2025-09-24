عصام كامل: وزير الخارجية أعاد للدبلوماسية المصرية قوتها

أكد الكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير جريدة "فيتو"، أن الخطاب المصري في القمة العربية في الدوحة كان أكثر سخونة، موضحا: "هناك لجنة تضم 16 شخصية تكنوقراط، وحماس ستسلم السلاح لهذه اللجنة، وهذه اللجنة ستتولى إدارة القطاع، إلى جانب قوة دولية يشارك فيها عدد من الدول العربية".



وقال كامل خلال لقائه ببرنامج " آخر النهار"، تقديم الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع على فضائية "النهار"، إن الانتصار الذي تحقق للقضية الفلسطينية جاء من الدم، فقبل 7 أكتوبر كانت القضية الفلسطينية قد تم نسفها، متسائلا: “ماذا تحقق منذ اتفاق أوسلو وحتى 7 أكتوبر للقضية الفلسطينية سوى مفاوضات”.

وأضاف: "أعارض المطالبات بوقف المقاومة والمقاومة مستمرة من أوسلو إلى اليوم ولم تحقق أي إنجاز"، موضحا: "الشارع المصري كان يعاني من حالة احتقان، بسبب الأحداث في غزة، لأنه شعب حضاري، ومصر أول من عارض فكرة التهجير".

وأوضح أن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية أعاد إلى ماكينة الدبلوماسية المصرية قوتها، وحقق نقلة كبيرة على كافة المستويات.



