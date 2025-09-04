الخميس 04 سبتمبر 2025
أخبار مصر

عصام كامل يكشف كواليس مكالمة وزير النقل وموقفه حال صدور عقوبة ضد "فيتو" (فيديو)

الكاتب الصحفي عصام
الكاتب الصحفي عصام كامل، فيتو
كشف الكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير جريدة وموقع فيتو، عن تفاصيل مثيرة أعقبت نشر الجريدة لملف "جمهورية المستشارين" داخل الوزارات، والذي أثار جدلًا واسعًا.

بيان وزارة النقل وردة الفعل

وقال "عصام كامل" خلال لقائه ببرنامج بتوقيت مصر على قناة “بي بي سي عربي”، إن التعامل مع الملف كان موضوعيًا للغاية، مشيرًا إلى أن جريدة فيتو لم تنشر كل الأسماء لضيق المساحة، وإنما اكتفت بـ"لقطة" تعكس ظاهرة متصاعدة في مختلف الوزارات، حيث يشكل المستشارون شبكة معقدة من المساعدين والمشرفين.

وأضاف أن بيان وزارة النقل ضد الجريدة كان "عصبيًا"، لكنه التزم بنشره باعتباره ردًا رسميًا، مؤكدًا أن ما نشرته “فيتو” دقيق وموثق عبر مراسليها في الوزارات.

موقف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وحول ما تردد عن استدعاء محرري فيتو، أوضح "كامل" أن الأمر لم يصل لا للنائب العام ولا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بل إن القضية أثيرت فقط في بيان الوزارة. 

وتابع: "دار حوار مع المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للإعلام، لكننا أكدنا أن نقابة الصحفيين هي الجهة المنوطة بالتحقيق باعتبارها بيت المهنة".

مكالمة كامل الوزير.. وقرار التراجع

وأشار رئيس تحرير “فيتو” إلى أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اتخذ قرارًا سريعًا بسحب البلاغ المقدم للنائب العام، ثم تواصل معه شخصيًا في مكالمة وصفها بـ"الرقيقة جدًا".

وأوضح أن الوزير أبدى انزعاجه من تصوير الأمر وكأنه "مطاردة للصحافة"، مؤكدًا احترامه الكبير للجريدة وللعمل الصحفي، وأن هدفه كان فقط "استبيان الحقيقة".

ضغوط جماعية وإغلاق للمعلومات

وأكد "كامل" أن ردود الفعل القوية من داخل الجماعة الصحفية والمجتمع الإعلامي لعبت دورًا في تراجع الوزير، لافتًا إلى أزمة أعمق تتمثل في "إغلاق منابع المعلومات" داخل الوزارات منذ سنوات، والاكتفاء بالمتحدثين الإعلاميين الذين لا يلبون احتياجات الصحافة المهنية.

وأكد الكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير “فيتو”، أنه في حال صدور أي عقوبة ضد الجريدة من أي جهة غير القضاء المصري، فلن يلتزم بتنفيذها "قولا واحدًا"، موضحًا أن ما جرى في ملف جمهورية المستشارين هو قضية مهنية بامتياز التزمت فيها الجريدة بكامل المعايير الصحفية.

وأضاف: “التزمنا أيضًا بنشر بيان وزارة النقل الذي تضمن الشكوى ضد "فيتو” فور صدوره، ونؤكد أننا لن نتوقف عن أداء دورنا تجاه المجتمع المصري، وأن أي شكوى لن تُثنينا عن القيام بواجبنا المهني، مع كامل احترامنا لكل ما يصدر عن الوزارة، مع تمسكنا بحق الرد".

واختتم قائلًا: "ملف جمهورية المستشارين أصبح واقعًا لا يمكن إنكاره، نحن أمام ظاهرة تحتاج إلى مراجعة من الدكتور مصطفى مدبولي، فعدد ضخم من المستشارين يسيطر على الوزارات، والأمر يستدعي وقفة جادة".

