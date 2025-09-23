الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تحرك دولي لدعم مبادرة الدنمارك لعلاج مرضى غزة بمستشفيات الضفة الغربية

اجتماع الأمم المتحدة،
اجتماع الأمم المتحدة، فيتو

توصلت أكثر من 20 دولة إلى جانب المفوضية الأوروبية، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إلى إعلان مشترك، يهدف إلى تكثيف الضغوط على إسرائيل لتمكين مرضى غزة من الوصول إلى المستشفيات في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، لتلقي العلاج.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الدنماركية، أن كوبنهاجن لعبت دورا بارزا في إعداد هذا الإعلان، في خطوة تكمل الرسالة التي وجهها وزير الخارجية لارس لوكا راسموسن إلى نظيره الإسرائيلي بتاريخ 27 أغسطس.

وأكد الوزير في رسالته، أن الدنمارك مستعدة للمساهمة بالكوادر والمعدات والتمويل لتمكين مرضى غزة من تلقي العلاج في مستشفيات الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، حيث توجد طاقة استيعابية متاحة.

وجدد لارس لوكي راسموسن، العرض الدنماركي خلال لقائه مع وزير الخارجية الإسرائيلي في إسرائيل يوم 7 سبتمبر.

وبموجب الإعلان، يدعم تحالف واسع من الدول يشمل فرنسا وألمانيا والدول الاسكندنافية المقترح الدنماركي، ويزيد الضغط على إسرائيل للسماح بنقل مرضى غزة إلى الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وقال وزير الخارجية لارس لوكا راسموسن: “يسعدني أن طيفًا واسعًا من الدول يدعم الآن الدعوة الدنماركية للسماح لمرضى غزة بتلقي العلاج في الضفة الغربية. لقد زرت بنفسي مؤخرًا مستشفى على أعلى مستوى في الضفة الغربية حيث كانت هناك العديد من الأسرّة الشاغرة. علينا أن نمارس الضغط على إسرائيل لمنح التصاريح اللازمة، وهذا الإعلان يُعتبر خطوة مهمة في هذا الاتجاه”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المفوضية الأوروبية الجمعية العامة للامم المتحدة مرضى غزة الضفة الغربية وزراة الخارجية الدنماركية القدس الشرقية

الأكثر قراءة

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

"قلة احترام لممثل مصر"، ميدو يهاجم رابطة الأندية بسبب بيراميدز

عرض عليها هاتفا محمولا وخاتم ذهب، ضبط مدير مدرسة بتهمة التحرش بطالبة داخل غرفة الصلاة بالقليوبية

حقيقة اقتراب إمام عاشور من الرحيل عن الأهلي

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025

ملف المدرب، أزمة بين الخطيب ومختار بسبب عودة البدري

تجويد مضر!

فجرها ترامب، التحذير من الباراسيتامول يثير مخاوف العالم والأطباء يكشفون مخاطر المسكنات

خدمات

المزيد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

وفاة مفتي المملكة العربية السعودية عبد العزيز آل الشيخ.. أكثر من خطبوا يوم عرفة عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اليوم العالمي للغة الإشارة، الإفتاء توضح موقف الشرع من ترجمة معاني القرآن الكريم

اليوم العالمي للغة الإشارة، الجندي: التاريخ الإسلامي مليء بنماذج من العلماء ذوي الهِمَم

ما هي مراتب اليقين كما جاءت في القرآن الكريم؟ السيد عرفة يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads