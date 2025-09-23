تحرك دولي لدعم مبادرة الدنمارك لعلاج مرضى غزة بمستشفيات الضفة الغربية

توصلت أكثر من 20 دولة إلى جانب المفوضية الأوروبية، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إلى إعلان مشترك، يهدف إلى تكثيف الضغوط على إسرائيل لتمكين مرضى غزة من الوصول إلى المستشفيات في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، لتلقي العلاج.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الدنماركية، أن كوبنهاجن لعبت دورا بارزا في إعداد هذا الإعلان، في خطوة تكمل الرسالة التي وجهها وزير الخارجية لارس لوكا راسموسن إلى نظيره الإسرائيلي بتاريخ 27 أغسطس.

وأكد الوزير في رسالته، أن الدنمارك مستعدة للمساهمة بالكوادر والمعدات والتمويل لتمكين مرضى غزة من تلقي العلاج في مستشفيات الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، حيث توجد طاقة استيعابية متاحة.

وجدد لارس لوكي راسموسن، العرض الدنماركي خلال لقائه مع وزير الخارجية الإسرائيلي في إسرائيل يوم 7 سبتمبر.

وبموجب الإعلان، يدعم تحالف واسع من الدول يشمل فرنسا وألمانيا والدول الاسكندنافية المقترح الدنماركي، ويزيد الضغط على إسرائيل للسماح بنقل مرضى غزة إلى الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وقال وزير الخارجية لارس لوكا راسموسن: “يسعدني أن طيفًا واسعًا من الدول يدعم الآن الدعوة الدنماركية للسماح لمرضى غزة بتلقي العلاج في الضفة الغربية. لقد زرت بنفسي مؤخرًا مستشفى على أعلى مستوى في الضفة الغربية حيث كانت هناك العديد من الأسرّة الشاغرة. علينا أن نمارس الضغط على إسرائيل لمنح التصاريح اللازمة، وهذا الإعلان يُعتبر خطوة مهمة في هذا الاتجاه”.

