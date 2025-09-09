موعد ودية منتخب مصر الثاني أمام تونس والقناة الناقلة

يخوض منتخب مصر الثاني بقيادة مديره الفني حلمي طولان، اليوم الثلاثاء، مباراته الودية الثانية أمام نظيره التونسي على استاد هيئة قناة السويس، في إطار تحضيرات كلا المنتخبين الشقيقين للمشاركة في بطولة كأس العرب، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين

موعد الودية الثانية بين مصر وتونس والقناة الناقلة

تقام ودية منتخب مصر الثانية أمام نظيره منتخب تونس، اليوم الثلاثاء، على استاد هيئة قناة السويس، وتنطلق صافرتها في التاسعة والنصف مساء، وتنقلها قناة أون سبورت على الهواء مباشرة.

منتخب مصر يحسم الودية الأولى لصالحه

وحقق منتخب مصر الثاني فوزا مستحقًا على نظيره المنتخب التونسي، بهدف دون مقابل، في اللقاء الودي الأول الذي جمعهما على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، السبت الماضي.

سجل هدف الفوز الوحيد لمنتخب مصر في مرمى تونس محمد مجدي أفشة في الدقيقة 31 من عمر اللقاء.

منتخب مصر يلبى دعوة محافظ الإسماعيلية

ولبى المنتخب المصري المشارك في كأس العرب دعوة اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية على العشاء قبل مباراته الودية الثانية أمام تونس، في حضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وحضرها نجوم الإسماعيلي في العصر الذهبي: حمزة الجمل وفوزي جمال وحسني عبد ربه.

دعوة محافظ الإسماعيلية

وحرص الوزير الدكتور أشرف صبحي على توجيه كلمة للاعبين والجهاز الفني أكد خلالها أن الدولة المصرية تقف وراء كل المنتخبات في كل البطولات التي تشارك فيها.

وشدد على أهمية بطولة كأس العرب التي ستقام بالدوحة، بداية ديسمبر المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.