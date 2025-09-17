الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

غزو فنزويلا!

اتهامات من ترامب ضد الرئيس الفنزويلي مادورو.. انتقلت من الديكتاتورية -التهمة الأمريكية الجاهزة ضد خصومها- إلى الاتجار بالمخدرات.. تطورت إلى التهديد العسكري الصريح الذي تزامن مع تغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب، بما يعني استعداد الولايات المتحدة للخروج إلى القناة في مناطق نزاع جديدة ستحسمها بالقوة المسلحة! 

وهو ما تطور فعلًا لنشر سفن حربية في البحر الكاريبي كما قتلت الطائرات الحربية الأمريكية أحدَ عشر مواطنًا فنزويليًّا بتهمة الاتجار في المخدرات، وهو ما نفته وزارة الداخلية الفنزويلية!

الرئيس مادورو -خليفة شافيز- دعا مواطنيه إلى الاستعداد للدفاع عن بلادهم وطلب منهم تعلم استخدام السلاح للقتال القادم؛ فانتشرت معسكرات التدريب في العاصمة كاراكاس وما حولها، بل وكافة مدن فنزويلا، وتراوحت الأسلحة من الكلاشينكوف إلى المسدسات المخصّصة للاستخدام الشخصي، وزحف عشرات الألوف بأعمار مختلفة للتدريب، بينما أعاد الضباط كبار السن منهم!

هل للأمر علاقة بالنفط الفنزويلي الذي يُصدَّر إلى الصين؟! هل له علاقة بتوازن مع روسيا لتكون فنزويلا مقابل أوكرانيا؟! هل لرغبة في الهيمنة على حقول النفط في واحدة من أكبر دول العالم في احتياطيات النفط؟!

المؤكد الوحيد هو حالة التناقض التي يشكّلها النظام الثوري في فنزويلا مع النظام الأمريكي الذي لا يريد خصومًا في أي مكان بالعالم، فما بالنا بالقرب منه؟!

علي هامش القمة وبسببها: طز في أمريكا!

تعويضات يهود إيه يا أبو تعويضات!

على كل حال.. إذا سقطت فنزويلا وتعرّض رئيسها الشجاع مادورو لأي مخاطر، تتكوّن جبهة كبيرة جدًّا -ربما أكبر من العدوان على إيران- لكل من روسيا والصين، وعليهما معا التوقف عن أي حديث عن نظام عالمي جديد. 

ويحتاج الأمر إلى مواقف جريئة بإرسال ما يحمي مادورو وحكمه، وقد جاء بقرار من الشعب الفنزويلي الصديق الداعم للحقوق العربية ربما أكثر من بعض العرب! على الأقل اتخاذ ما يحدث توازن ويبعد شبح العدوان عن بلد مسالم؛ كل مشكلته أنه يرغب في العيش بحرية وكرامة!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطائرات الحربية الأمريكية الرئيس الفنزويلي مادورو الرئيس الفنزويلي الشعب الفنزويلي ترامب نظام عالمى جديد الولايات المتحدة فنزويلا فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي احمد رفعت

مواد متعلقة

حياة الطفل محمد في رقبة التأمين الصحي بأسيوط!

نجاح العدوان الصهيوني على الدوحة!

خليل الحية وخالد مشعل.. سر الاختفاء!

طعنة الدوحة!

نتائج فشل العملية الصهيونية بالدوحة!

الأكثر قراءة

بعد إصابة إمام عاشور، ما هو فيروس A وأهم أعراضه؟

"الحقونا مفيش أطباء”، أول رد رسمي من مستشفى بنها التعليمي على فيديو الاستغاثة

سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

3 ملفات حاسمة تتصدر قمة السيسي وملك إسبانيا بالقاهرة

ارتفاع حصيلة ضحايا حادث اصطدام قطار بتروسيكل في الشرقية

أخبار مصر: قصة استثمار رونالدو بنادي الزمالك، فضيحة إبستين تطارد ترامب في لندن، الكشف عن ثروة "مستريح البيض والمزارع"

مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم قطار بمزلقان ميت ربيعة البيضاء بالشرقية (فيديو)

البيضاء والبلدي لأول مرة، انخفاض سعر الفراخ اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025

خدمات

المزيد

العيار الشعبي يلامس الـ 5 آلاف، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

تراجع أسعار الذهب بعد الصعود التاريخي وسط ترقب المستثمرين قرار الفائدة الأمريكية

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع جديد في الطماطم وانخفاض الليمون والخيار

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات بايرن ميونيخ وتشيلسي قبل مواجهة الليلة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الخوخ في المنام وعلاقتها باقتراب الأجل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads