لو ظهرت الأسورة الفرعونية في أي مكان في العالم.. ماذا سيكون الحال؟! وزارة الداخلية توصلت للجناة، يتبقى دور أجهزة التحقيق.. فعلامات الاستفهام كثيرة وكبيرة.. إذ كيف لمرممة آثار لا تعرف قيمة قطعة كتلك؟!

وإن كانت لا تعرف، فكيف لتاجر ذهب، وفي منطقة عريقة في هذه التجارة كالسيدة زينب، لا يعرف قيمة قطعة كتلك؟! وإن كان لا يعرف، فكيف لصانع ذهب يمتلك ورشة خاصة متخصصة لا يعرف قيمة قطعة كتلك؟!



وإن كان الثلاثة لا يعرفون قيمتها التاريخية والأثرية، فكيف لم يعرفوا وزنها؟! وقد زارت المتهمة الأولى المتهم الثاني ولديه ميزان لمثل هذه الأشياء إذا خافت من وزنها في أي مكان آخر! ومن المؤكد عرفت وزنها الذي من الطبيعي أصلًا أن تعرفه أثناء قيامها بمهمتها في ترميمها..

وبالتالي المتهمون الثلاثة يعرفون وزنها وبالتالي القيمة المباشرة لها كذهب دون قيمتها الأثرية.. فكيف ينزلون بسعرها من ثلاثة ملايين جنيه إلى الرقمين المذكورين، وكلاهما أقل من مائتي ألف جنيه، أي أقل من واحد على خمسة عشر قيمتها الطبيعية المباشرة بغير أي اعتبارات أخرى!

واليوم ترد معلومات عن اختفاء خرزة من حجر نادر كانت تزين الأسورة، يرفع قيمتها، وبالطبع لم تُصهر الخرزة مع الذهب وفق الزعم المذكور!



المتهمون الثلاثة يحتاجون إلى تحقيق دقيق من أجهزة التحقيق.. وخبرات النيابة العامة في قضايا الآثار كبيرة.. المستشار أشرف العشماوي، رئيس نيابة أمن الدولة العليا الأسبق، أشهر من تولوا التحقيق، بل حقق ملف سرقة آثار مصر عبر تاريخها المعاصر كله وقدم لنا أفضل كتاب عن هذا الملف "سرقات مشروعة"!

كل الثقة في أجهزة التحقيق وعدل ما بعدها وجهد ما قبلها.. هي معركة لن تنتهي.. بين لصوص تاريخ مصر وبين المؤتمنين عليه! ويبقى الأمل ونكرر صيحته: آه لو ظهرت الأسورة الفرعونية!

