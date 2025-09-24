فتح باب التقديم لراغبي مد الخدمة من المعلمين المحالين للمعاش بالأزهر، خطوات التقديم

أعلن الأزهر الشريف فتح باب التقدم لراغبي مَدِّ الخدمة من شاغلي وظائف المعلمين، لمن تنتهي خدمتهم ببلوغ سن المعاش، بداية من 1 أبريل 2026م، وحتى 20 سبتمبر 2026م؛ وَفقًا للضوابط الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٩٥٣) لسنة ۲۰۲٥م، ومنشور فضيلة وكيل الأزهر الشريف رقم (٢) لسنة ٢٠٢٥م؛ وذلك وَفقًا للاحتياج الفعلي بجميع مناطق الجمهورية.



وحسب التخصصات التالية: مواد شرعية، مواد عربية، القرآن كريم، رياضيات، علوم، كيمياء، أحياء، فيزياء، دراسات اجتماعية، تاريخ، اللغة الإنجليزية، جغرافيا، اللغة الفرنسية، الفلسفة، علم نفس، تربية فنية، تربية رياضية، اقتصاد منزلي. حاسب آلي. وعلى الراغبين في مَدِّ خدمتهم التقدم بالمستندات الآتية،

◾وذلك اعتبارًا من الأربعاء، الموافق 1 أكتوبر 2025م، ولمدة شهر، والتي تتضمن ما يلي:



شهادة من جهة عمله تفيد قيامه بالتدريس بالمعاهد الأزهرية لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة على تقديم الطلب.



شهادة من جهة عمله تفيد حصوله على تقرير سنوي (كفء) لآخر ثلاث سنوات سابقة على تقديم الطلب. شهادة من القومسيون الطبي المختص تُفيد قدرته الصحية على مواصلة العمل



وخلوه من المواد المخدرة بغير مسوغ طبي يُجيزه. وعند التزاحم بين المتقدمين، تتم المفاضلة بينهم على مستوى كل إدارة تعليمية أزهرية؛



وَفقًا للترتيب الآتي: عدد السنوات الكُلية التي قضاها عضو هيئة التعليم في التدريس الفعلي. الدرجة العلمية الأعلى ذات الصلة بأعمال التعليم. الأعلى في تقرير تقويم الأداء خلال السنتَيْن السابقتَيْن على التقديم.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.